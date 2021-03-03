Глава Удмуртии раскритиковал ответ руководителя района на вопрос ОНФ о тендере на авто Муниципальный чиновник попросил доказательств, что организация не является иноагентом

Глава Удмуртии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Бречалов прокомментировал “Ъ-Удмуртия” ответ главы Малопургинского района Сергея Юрина в адрес ОНФ, который был опубликован сегодня на странице фронта в Facebook. В ответ на обращение ОНФ отменить закупку автомобиля на 2,2 млн руб. господин Юрин попросил организацию представить доказательства, что она не является иностранным агентом.

«Я ознакомился с крайне странным письмом, которое глава Малопургинского района отправил в ОНФ – одну из крупнейших общественных организаций в нашей стране и регионе. Убежден, что любой глава муниципалитета как представитель публичной власти и должностное лицо обязан понимать место и роль общественных организаций в социальной жизни, уметь выстраивать с ними диалог и совместную работу в интересах жителей своего муниципалитета, быть готовым к такому диалогу. Это одно из важнейших квалификационных требований к управленцам такого уровня. К сожалению, глава Малопургинского района не продемонстрировал такой готовности. Считаю, что это недопустимо»,– отметил господин Бречалов.

Напомним, региональный штаб ОНФ направил обращение в администрацию Малопургинского района с предложением отменить объявленный тендер на приобретение автомобиля Toyota Camry или аналога для Центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единой дежурно-диспетчерской службы района за 2,2 млн руб. Для подготовки ответа на обращение ОНФ глава района просит предоставить «актуализированную выписку из Министерства юстиции РФ от том, что ваша организация не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности». Также ОНФ необходимо направить полный пакет учредительных документов, подтверждающих полномочия его представителей «для осуществления контрольно-надзорных функций».

Александр Бречалов занимал пост сопредседателя центрального штаба ОНФ с 2013 года до назначения его врио главы Удмуртии в апреле 2017 года