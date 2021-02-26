В ОНФ раскритиковали заявку властей Малопургинского района Удмуртии на покупку Toyota Camry

Заявку центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единой дежурно-диспетчерской службы Малопургинского района на покупку Toyota Camry или эквивалента за 2,22 млн руб. раскритиковали в ОНФ по Удмуртии. В фонде посчитали данную закупку расточительной и призвали заказчиков отменить ее или пересмотреть в пользу приобретения отечественного автомобиля эконом-класса.

«У нас возникает резонный вопрос: "Для чего муниципальному учреждению, обслуживающему социальные объекты, авто за два миллиона с кожаным салоном?". Может, возить сантехников или электриков?»,— прокомментировал эксперт «Бюро расследований ОНФ» в Удмуртии Евгений Сомов.

Напомним, что ранее на сайте госзакупок появился лот о намерении приобрести указанным учреждением Toyota Camry или эквивалента за 2,22 млн руб. Мощность двигателя автомобиля, согласно заявке, составляет не менее 180 л. с. Также он должен быть выпущен в 2021 году, иметь тонировку, кожаный салон и шесть динамиков аудиосистемы.