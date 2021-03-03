Глава района в Удмуртии попросил ОНФ доказать, что организация не является иноагентом

Глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин попросил региональное отделение ОНФ доказать, что организация не является иностранным агентов, прежде чем предоставить ответ на ее запрос. Скан письма за подписью руководителя муниципалитета выложила пресс-секретарь ОНФ в Удмуртии Ольга Ветошкина на странице отделения в Facebook.

Местный штаб ОНФ направил обращение в администрацию Малопургинского района с предложением отменить объявленный тендер на приобретение автомобиля Toyota Camry или аналога для Центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единой дежурно-диспетчерской службы района за 2,2 млн руб.

В письме от администрации Малопургинского района указывается, что это муниципальное учреждение является самостоятельным юридическим лицом и имеет собственный план финансовой хозяйственной деятельности.

Для подготовки ответа на обращение ОНФ глава района просит предоставить «актуализированную выписку из Министерства юстиции РФ от том, что ваша организация не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности». Также ОНФ необходимо направить полный пакет учредительных документов, подтверждающих полномочия его представителей «для осуществления контрольно-надзорных функций», полномочия экспертов ОНФ, «документы, подтверждающие их квалификацию на осуществление указанных видов контрольной деятельности».

В региональном ОНФ добавили, что направили данное письмо в прокуратуру республики с просьбой провести проверку и дать юридическую оценку данному запросу. По данным организации закупка автомобиля в настоящее время не отменена.

“Ъ-Удмуртия” не располагает комментарием администрации Малопургинского района. Телефон приемной главы не отвечает.