Кадыров попросил у ФБР вознаграждение за информацию о Пригожине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что предприниматель Евгений Пригожин, которого разыскивает ФБР, находится у него в гостях в Грозном. В качестве доказательства он опубликовал фотографию. Господин Кадыров попросил обещанное вознаграждение в размере $250 тыс.

«Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием — возьму только наличными»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Он заявил, что не сможет забрать деньги с иностранных счетов из-за санкций США и ЕС, поэтому предложил упаковать деньги в «чемоданчик купюрами по $20» и передать в Грозный.

«После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича. В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев»,— написал Рамзан Кадыров.

На прошлой неделе компания «Конкорд» Евгения Пригожина также попросила вознаграждение за информацию о предпринимателе. Она назвала адрес, по которому его можно найти.

ФБР ранее объявило о розыске 13 россиян, в том числе Евгения Пригожина, которые подозреваются во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Ведомство заявило, что господин Пригожин «предположительно контролировал и санкционировал операции "Агентства интернет-исследований", направленные на вмешательство в политику и выборы в Соединенных Штатах». Евгений Пригожин на это заявил, что российская угроза — это страшилка, которая нужна для «прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом».

Подробнее об обвинениях против Евгения Пригожина читайте в материале “Ъ” «Вмешательство в американские выборы подвели под восемь статей».