ФБР пообещало $250 тыс. за информацию о Пригожине

ФБР разместило на сайте объявление о розыске 13 россиян за вмешательство в выборы 2016 года. Среди них — бизнесмен Евгений Пригожин. Во вмешательстве Минюст США обвинил 13 россиян в 2018 году. В 2020 году суд Вашингтона закрыл дело против господина Пригожина, а Интерпол прекратил преследование.

«ФБР предлагает вознаграждение на сумму до $250000 за информацию, которая приведет к аресту Евгения Викторовича Пригожина. <...> ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США. <...> Он предположительно контролировал и санкционировал операции "Агентства интернет-исследований", направленные на вмешательство в политику и выборы в Соединенных Штатах»,— говорится в материале ФБР.

Ведомство напомнило, что в 2018 году суд выдал ордер на арест предпринимателя после вынесения обвинения. Всех, кто располагает «какой-либо информацией об этом человеке» просят обратиться в посольства США или в местное отделение ФБР.

В ответ господин Пригожин заявил, что российская угроза — это страшилка, которая нужна для «прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом». «Господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена. Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни — это позабавиться самопиаром. Чем же еще заняться, сидя в коронавирусных бункерах. Да здравствует настоящая Америка!»,— говорится в заявлении господина Пригожина, которое приводит пресс-служба «Конкорда».

Минюст США в 2018 году обвинил бизнесмена и «Агентство интернет-исследований» во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Против него ввели санкции. В марте 2020 года суд Вашингтона закрыл дело против господина Пригожина. Это было связано с тем, что компания «Конкорд» не имеет присутствия в США и не понесет действенное наказание в случае обвинения. Бизнесмен сообщал о планах взыскать $50 млрд за незаконное преследование.

Подробнее об обвинениях господина Пригожина читайте в материале “Ъ” «Вмешательство в американские выборы подвели под восемь статей».