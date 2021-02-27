Компания Пригожина «Конкорд» раскрыла его адрес ФБР

Компания «Конкорд» Евгения Пригожина назвала адрес, по которому ФБР может его найти. Ранее ведомство объявило о розыске 13 россиян по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Оно предложило награду до $250 тыс. за помощь в поиске бизнесмена.

«Пресс-служба компании "Конкорд" готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения»,— сообщила пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

ФБР заявило, что Евгений Пригожин «предположительно контролировал и санкционировал операции "Агентства интернет-исследований", направленные на вмешательство в политику и выборы в Соединенных Штатах». Ведомство напомнило, что в 2018 году суд выдал ордер на арест предпринимателя после вынесения обвинения. В ответ господин Пригожин заявил, что российская угроза — это страшилка, которая нужна для «прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом».

Минюст США в 2018 году обвинил бизнесмена и «Агентство интернет-исследований» во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Против него ввели санкции. В марте 2020 года суд Вашингтона закрыл дело против господина Пригожина. Это было связано с тем, что компания «Конкорд» не имеет присутствия в США и не понесет действенного наказания в случае обвинения. Бизнесмен сообщал о планах взыскать $50 млрд за незаконное преследование.

Подробнее об обвинениях господина Пригожина читайте в материале “Ъ” «Вмешательство в американские выборы подвели под восемь статей».