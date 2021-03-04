Сенаторы двух партий хотят запретить Байдену применять военную силу из-за ударов в Сирии

Сенаторы Конгресса США Тим Кейн и Тодд Янг от Демократической и Республиканской партий соответственно внесли законопроект об ограничении полномочий президента в применении военной силы. Они сделали это после ударов, нанесенных по Сирии. Ранее сенаторы уже продвигали похожий законопроект при президенте Дональде Трампе, но не смогли преодолеть вето главы государства.

«Авиаудары на прошлой неделе в Сирии показывают, что исполнительная власть, вне зависимости от партии, продолжит расширять свои военные полномочия. Конгресс несет ответственность не только голосованием по вопросу новых военных операций, но и по отзыву резолюций на военные операции, которые больше не нужны»,— говорится в заявлении демократа Тима Кейна.

Законопроект ограничит действия резолюций 1991 и 2002 годов, «которые стали основой для войны против Ирака». По мнению сенатора, эти резолюции держат США «в постоянном пребывании на пороге войны», а также подрывают суверенитет Ирака. Господин Кейн отмечает, что отмена резолюций прекратит действия войн в Персидском заливе и Ираке.

В 2020 году Конгресс США одобрил законопроект, ограничивающий возможность президента Дональда Трампа по военным действиям. Тогда это касалось обстрела аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Господин Трамп наложил вето на документ и Сенат не смог его преодолеть.

В конце февраля 2021 года Джо Байден одобрил удары в районе сирийско-иракской границы по объектам, которые принадлежат проиранским силам. Операция стала ответом на атаки на американские объекты в Ираке.

Об осуждении атаки в США — в материале “Ъ” «Джо Байден отбомбился по демократам».