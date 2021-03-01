Джо Байден отбомбился по демократам

Американские удары по объектам шиитских проиранских группировок на территории Сирии (см. “Ъ” от 27 февраля) вызвали осуждение законодателей, главным образом политических союзников президента Джо Байдена — демократов. Они потребовали от администрации объяснить, на каком правовом основании была осуществлена атака по целям на территории другой страны. Зато многие политические противники президента США, республиканцы, его действия поддержали.

«Американский народ заслуживает объяснения администрации по поводу этих атак и правового обоснования без консультаций с Конгрессом. Наступательные военные действия без одобрения Конгресса при отсутствии чрезвычайных обстоятельств неконституционны» — так сенатор-демократ Тим Кейн, член комитетов верхней палаты по вооруженным силам и международным делам, отреагировал на известия об авиаударе по сирийской территории. По его словам, администрация должна незамедлительно отчитаться за эту акцию перед законодателями.

С ним согласился коллега Крис Мерфи, также заседающий в комитете по международным делам. «Ответные удары, то есть те, которые не предназначены для предотвращения неминуемой угрозы, должны быть отнесены к ведению Конгресса в рамках его полномочий по утверждению применения военной силы»,— говорится в выпущенном им заявлении.

По словам господина Мерфи, законодатели должны предъявлять к нынешней администрации такие же требования, как и к предыдущей, то есть требовать законного обоснования всякого военного действия, особенно в странах вроде Сирии, где одобрения военных действий со стороны Конгресса не было.

Тим Кейн и Крис Мерфи давно известны как сторонники отмены двух правовых актов — закона 107-40, известного как «Разрешение на использование военной силы против ответственных за недавние атаки против США», который дает президенту право применять «всю необходимую и разумную силу» против виновников терактов 11 сентября 2001 года, и закона 107-243, позволившего Вашингтону в 2003 году начать военную операцию в Ираке. Именно эти юридические основания используются американскими администрациями для нанесения ударов по странам Ближнего Востока.

Сенаторы Крис Мерфи и Тим Кейн Фото: Caroline Brehman / Pool via REUTERS

«Удары по Сирии подчеркивают необходимость сесть за стол переговоров с Ираном и возродить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, "ядерную сделку".— “Ъ”). Кроме того, они подчеркивают необходимость отмены карт-бланша на бесконечные войны — авторизации 2001 и 2002 годов,— которым уже почти 20 лет»,— заявила конгрессмен Барбара Ли, в свое время единственный законодатель, проголосовавший против закона 107-40. Она добавила, что речь не о том, какой президент занимает Белый дом, а о том, чтобы вернуть Конгрессу право на объявление войны, как того предусматривает конституция США.

Именно госпожа Ли, кстати, возглавляет своего рода группу из пяти высокопоставленных демократов, которая призывает Джо Байдена сплотиться ради отмены двух «индульгенций», выданных в 2001 и 2002 годах — во времена, когда Джо Байден еще был сенатором, Осама бен Ладен — террористом номер один, а Саддам Хусейн возглавлял Ирак. В январе группа из этих пяти демократов (включающая председателей комитетов по международным делам и разведке) отправила президенту письмо, в котором призвала заменить два закона одним, новым, чтобы в нем четко обозначался противник, страна, где проводится операция, и задачи, которые стоят перед вооруженными силами. Кроме того, в нем, по мнению законодателей, необходимо предусмотреть сроки проведения операции, чтобы позволить Конгрессу регулярно подключаться к формулированию военной политики страны. Госсекретарь Энтони Блинкен, который во время появления письма был еще кандидатом на эту должность, заявлял, что президент с этим посылом согласен.

В общий хор влился и голос конгрессмена-демократа Ро Ханны. «Нам надо уходить с Ближнего Востока, а не обострять ситуацию. Президент не должен предпринимать таких действий без обращения за четким одобрением (со стороны Конгресса.— “Ъ”), а лишь опираясь на размытые и устаревшие разрешения»,— заявил он, отметив, что Джо Байден стал седьмым подряд американским президентом, отдавшим приказ на нанесение ударов по целям на территории Ближнего Востока.

Последствия американского удара в Сирии Фото: Reuters

Администрация ответила взволнованным законодателям: в заявлении пресс-секретаря совета по национальной безопасности говорится, что Пентагон провел брифинг для лидеров Конгресса вечером в четверг, 25 февраля, к тому же президент действовал в своем праве — ему, согласно конституции и уставу ООН, принадлежит право на самозащиту.

«Мы провели тщательную правовую оценку ударов. Они были необходимы, чтобы ответить на угрозу, и соразмерны имевшим место атакам»,— говорится в заявлении.





Кроме того, администрация Джо Байдена пообещала провести закрытый брифинг для законодателей в начале первой недели марта.

Примечательно, что многие республиканцы поддержали удар по Сирии. Их лидер в Сенате Митч Макконнелл заявил, что президент действовал в рамках своих полномочий, однако выразил желание ознакомиться с информацией об эффективности ударов и последствиях для отношений с Ираном. Главный республиканец в сенатском комитете по делам вооруженных сил Джим Инхоф, похвалив Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, заявил, что они продолжают придерживаться подходов Дональда Трампа. «Атаки были правильным, пропорциональным ответом, направленным на защиту жизней американцев. Жду дальнейшей информации о том отпоре, что администрация дает иранской агрессии»,— говорится в выпущенном им заявлении.

Алексей Наумов