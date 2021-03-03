США считают своим главным геополитическим вызовом в XXI веке отношения с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил отношения с Китаем в качестве основного зарубежного приоритета администрации президента Джо Байдена. Он заявил, что страна представляет собой «самое большое геополитическое испытание» в этом столетии. Отношения с Россией, по его словам, представляют для США серьезный вызов.

В своем выступлении в Госдепе Энтони Блинкен попытался объяснить, как внешняя политика принесет пользу американским рабочим и семьям, и сказал, что это является ключевым для подхода новой администрации. «Мы будем бороться за каждую работу в Америке и за права, защиту и интересы всех американских рабочих»,— сказал госсекретарь США (цитата по Reuters).

Китай был единственной страной, которую Блинкен назвал одним из восьми приоритетов, включая работу по предотвращению новой глобальной пандемии, борьбу с изменением климата и продвижение демократии за рубежом. «Китай — единственная страна, способная серьезно бросить вызов способности США формировать глобальную систему "правил, ценностей и отношений"»,— сказал он. «Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда это необходимо, совместными, когда это возможно, и состязательными, когда это необходимо»,— заявил Энтони Блинкен.

«Несколько стран представляют серьезный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея»,— добавил он.

Также, по его словам, новая администрация США не будет свергать режимы и продвигать демократию в других странах силой.

В конце февраля МИД КНР призвал США скорректировать курс в отношении Китая. Глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И считает, что в последние годы КНР и США столкнулись с самыми серьезными трудностями в двусторонних отношениях из-за администрации 45-го президента Дональда Трампа. Он призвал «разрушить стены ошибочных представлений», «расчистить путь к знанию и пониманию Китая» и изменить курс по отношению к КНР.

Президент США Джо Байден в ходе виртуальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности назвал Китай главной угрозой. Он считает, что западным государствам и их союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе следует готовиться к долгосрочному и жесткому соперничеству с ним.

Подробнее о выступлении господина Байдена читайте в публикации “Ъ” «Европа обайденела».