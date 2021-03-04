«Форос» накрыло волной

Жители Крыма добились проведения проверок законности нового строительства на территории санатория «Форос», который пять лет назад приобрели официально неназванные инвесторы из Татарстана. Общественники целую неделю устраивали акции в защиту реликтовых деревьев в парке санатория, утверждая, что многие из них пошли под снос. Активисты подозревают, что санаторий перестраивают под закрытый элитный поселок и парк Фороса станет для них недоступен. Власти Крыма обещают закончить проверку за семь дней, но уже сейчас утверждают, что на месте санатория на законных основаниях появится детский оздоровительный центр «Ак Барс».



Глава Крыма Сергей Аксенов вчера заявил, что компания из Татарстана на законных основаниях ведет строительство детского оздоровительного центра «Ак Барс» в заповедном парке Фороса. «Это детское учреждение, я вам слово даю, при камерах. Это не жилые помещения, не апартаменты»,— заверил он на встрече с общественностью, протестующей против возведения объекта. При этом господин Аксенов сообщил о создании во главе с ним рабочей группы с участием представителей Генпрокуратуры для проверки законности всех строек в Форосе. Предполагается, что она будет завершена в течение семи дней.

Глава Крыма не назвал застройщика из Татарстана. „Ъ“ упоминал в этом качестве компанию «Татинвестгражданпроект». Ее представитель Карим Шакиров заявил журналистам, что работы ведутся в рамках реконструкции санатория «Форос».

Как писал „Ъ“, этот санаторий, ранее принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому, в 2016 году приобрела Федерация профсоюзов Татарстана на аукционе за 1,4 млрд руб. при начальной цене почти 2,6 млрд руб. Позже бывшая глава организации Татьяна Водопьянова заявила, что федерация профсоюзов выступала лишь оператором сделки, а фактическими покупателями санатория стали нефтяная компания «Татнефть» и ряд других крупных компаний Татарстана. «Мы (Федерация профсоюзов Татарстана) участвовали в аукционе, по большому счету мы являлись оператором этой сделки, но за всем этим стоят очень крупные компании. Что касается приобретателей санатория, самая главная здесь „Татнефть“»,— говорила она.

Однако в «Татнефти» отрицают связь с Форосом.

«„Татнефть“ не имеет никакого отношения к строительству объектов на территории санатория „Форос“. Более того, компания не владеет никакими объектами в Крыму»,— заявила вчера „Ъ“ руководитель пресс-службы нефтяной компании Айгуль Алпарова.



Общественники Крыма требуют остановить строительство детского лагеря, в ходе которого, как утверждают они, в парке санатория уничтожаются реликтовые деревья. Также они добиваются возобновления свободного доступа в парк. В течение недели сотни людей ежедневно устраивали протестные акции. Многие опасаются, что на месте парка создадут закрытый элитный поселок.

По данным активистов, здесь планируют построить 90 объектов, включая 2 гостиничных корпуса, 11 гостевых вилл, яхт-клуб, дайвинг-центр, многоуровневый паркинг, три общежития, медцентр, служебную гостиницу и спорткомплекс с ледовым катком. Общественники также обнаружили большой котлован на участке, не заявленном под строительство, и вырубленную аллею краснокнижной фисташки.

Крымские общественники обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле изучат обращение и зададут руководству Крыма соответствующие вопросы.

На протесты отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»). В соцсетях она назвала вырубку реликтовых деревьев, многим из которых более 100 лет, и застройку Форосского заповедника преступлением. Депутат сообщила, что направила запросы в Генпрокурору РФ, в Министерство природных ресурсов РФ и Росприроднадзор.

Полина Петрова