В Крым со своим топором Приход на полуостров инвестора из Татарстана обернулся экологическим скандалом

В Крыму разгорелся скандал из-за строительства компанией «Татнефть» детского лагеря «Ак Барс» в заповедном парке «Форос». Крымчане протестуют, требуя остановить строительство и уничтожение реликтовых деревьев, а также восстановить свободный вход в парк, обвиняя чиновников в обслуживании интересов застройщика. Об этом говорится в обращении к президенту РФ Владимиру Путину. В Кремле пообещали разобраться в конфликте.

Ландшафтный парк в крымском поселке Форос, основанный в 1834 году, много лет является памятником садово-паркового искусства и предметом гордости крымчан. На площади 70 га растет более 200 видов экзотических деревьев и кустарников. До воссоединения полуострова с Россией парк вместе с санаторием «Форос», который построили в советские годы, принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского.

После 2014 года крымские власти национализировали актив и спустя два года продали его на аукционе Федерации профсоюзов республики Татарстан (ФПРТ) за 1,421 млрд руб., хотя изначально он оценивался почти в 2,6 млрд руб. Столь существенное снижение стоимости чиновники объясняли плачевным состоянием имущественного комплекса и нежеланием крупного бизнеса связываться с санкционными объектами.

Позже стало известно, что ФПРТ являлась оператором сделки, а фактическими покупателями санатория стали нефтяная компания «Татнефть» и ряд других крупных компаний Татарстана. Данная схема, отмечали эксперты, была использована для того, чтобы истинный покупатель не попал в санкционные списки Евросоюза и США.

В январе текущего года на территории парка началось строительство детского оздоровительного комплекса «Ак Барс».

Накануне министерство экологии и природных ресурсов Крыма ограничило доступ граждан на его территорию, введя жесткий регламент: не более 1831 человека в сутки, или не более 3 посетителей на 1 га в природоохранной зоне и 50 посетителей в экспозиционной зоне.

Это вызвало массовые протесты местных жителей. В течение недели сотни людей ежедневно устраивали протестные акции, требуя остановить застройку, прекратить вырубку реликтовых деревьев и вернуть свободный доступ в парк.

«Перед началом работ нас заверили, что аллеи лишь облагородят, постройки отремонтируют, а проход к морю не будут перегораживать. Но скоро стало понятно, что эти обещания расходятся с действительностью: здание бывшей конюшни Ушакова 1905 года постройки уничтожили, разбили вазоны, краснокнижные кедры, можжевельники и магнолии вывозили колоннами "КамАЗов". Такое ощущение, что тут строят не детский лагерь, а жилой район»,— рассказали “Ъ” жители Фороса.

По данным активистов, в заповедной зоне планируют построить 90 объектов, включая 2 гостиничных корпуса, 11 гостевых вилл, яхт-клуб, дайвинг-центр, многоуровневый паркинг, три общежития, медцентр, служебную гостиницу и спорткомплекс с ледовым катком. Общественники также обнаружили большой котлован на участке, не заявленном под строительство, и вырубленную аллею краснокнижной фисташки.

Представитель застройщика «Татинвестгражданпроект» Карим Шакиров, в свою очередь, заявил журналистам, что три здания санатория «Форос», согласно проекту, реконструируют в жилое девятиэтажное здание, трехэтажный бассейн и резервуары для чистой воды. Помимо этого строятся новый спортцентр и столовая с административной частью.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Крымские чиновники настаивают на законности происходящего: строительство ведется на частных землях, которые законом разрешается использовать для курортной и санаторной деятельности. «На проектную документацию по объекту получено положительное заключение государственной стройэкспертизы. Минприроды Крыма выданы разрешения на строительство трех и реконструкцию двух объектов»,— уточнили “Ъ” в пресс-службе минэкологии и природных ресурсов РК.

Согласно положению о парке, пояснили специалисты министерства, максимальный процент его застройки составляет 20%, сейчас фактически застроено около 12%, соответственно, застройщик имеет право использовать еще 8% от общей площади. Предельный разрешенный параметр реконструируемого здания, подчеркивают они, составляет не более 18 этажей. В минприроды Крыма также заверили в законности вырубки зеленых насаждений, отмечая, что ни одно краснокнижное растение не пострадало: 29 пальм пересадили на соседние куртины, а 37 спиленных деревьев в течение года должны компенсировать новыми высадками. Вход на территорию парка для крымчан обещают оставить свободным, режим посещения и лимит рекреационной нагрузки будет распространяться только на приезжих.

Комментируя конфликт, глава Крыма Сергей Аксенов высказал предположение, что недопонимание и напряжение по поводу парка «Форос» возникло из-за плохого информирования граждан.

«Многие не знают, как будет проходить пропуск в парк и строительство объекта. Люди не получили ответа ни от местных депутатов, ни от администрации Ялты. Я сказал коллегам: если вы не можете разрешить ситуацию, я сам приеду, встречусь с гражданами и за один день все решу»,— заявил господин Аксенов на совещании в совете министров республики.

В пресс-службе губернатора отказались давать “Ъ” более развернутый комментарий, ссылаясь на желание дождаться итогов работы комиссии по данному делу. В прокуратуре Крыма “Ъ” сообщили о проведении проверки на предмет законности строительных работ в парке.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила в соцсетях, что вырубка реликтовых деревьев, многим из которых более 100 лет, и застройка Форосского заповедника является преступлением. Она также сообщила, что направила депутатские запросы генпрокурору РФ, в Министерство природных ресурсов РФ и Росприроднадзор.

Однако заверения чиновников пока не удовлетворили людей.

Многие опасаются, что из уникального парка хотят создать закрытый элитный поселок.

Жители Фороса также сообщили “Ъ” о том, что после выступления главы региона по поводу конфликта количество строительной техники в парке в разы увеличилось, работы ведутся в круглосуточном режиме, а к активистам стали приходить представители силовых структур и проводить с ними профилактические беседы. В ответ крымчане записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. «Нас, общественность, сейчас никто не слышит. Мы просим вашего вмешательства для немедленной остановки строительства в парковой зоне»,— сказано в обращении.

Граждане также требуют проверить законность деятельности крымского министерства экологии и природных ресурсов, в результате действий которого, по их словам, интересы особо охраняемых природных территорий ущемляются в пользу застройщиков.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле изучат обращение и зададут руководству Крыма соответствующие вопросы.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Однако, по словам крымского юриста Кирилла Медведева, основная проблема кроется в республиканском законодательстве, пробелы в котором создают серьезные угрозы для всех парков полуострова. «В крымском законе об ООПТ имеются пробелы регулирования, которые создают угрозы для подобных парков, режим особой охраны которых можно легко изменять в сторону ослабления, земельные участки оформлять в аренду "инвесторам" для гостиничной, курортной деятельности, для туризма и рекреации. При этом в нем нет главных сдерживающих факторов, которые бы защитили парки от угрозы застройки»,— заявил он “Ъ”. По его мнению, госсовет Крыма должен скорректировать местное законодательство об ООПТ регионального значения, прописав для них более жесткие ограничения, и оградить в будущем от противоречащих экологическим задачам деятельности инвесторов.

Александр Дремлюгин, Симферополь