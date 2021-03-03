Аксенов вместе с Генпрокуратурой проверит законность застройки Фороса

Глава Крыма Сергей Аксенов возглавил рабочую группу, которая займется проверкой законности всех строек в Форосе. Об этом он заявил во время встречи с общественностью, протестующей против строительства детского оздоровительного комплекса «Ак Барс» в Форосском парке.

«Создана рабочая группа с Генеральной прокуратурой, которая сейчас "прочесывает" все документы: законность выделения земли и проведения работ. Я дам вам ответы на все вопросы. Срок — неделя»,— отметил господин Аксенов.

Он уточнил, что строительство ведет компания из Татарстана, и заверил граждан, что строительство детского оздоровительного центра «Ак Барс» в заповедном парке ведется на законных основаниях. «Это детское учреждение, я вам слово даю, при камерах. Это не жилые помещения, не апартаменты»,— подчеркнул глава РК.

Ограничивать людей в проходе через парк тоже никто не будет, заверил граждан руководитель региона.

Напомним, в Крыму разгорелся скандал в связи с застройкой заповедного парка Фороса, территории которого власти республики продали Федерации профсоюзов Республики Татарстан (ФПРТ) за 1,421 млрд руб. Требуя остановить строительство детского лагеря и уничтожение реликтовых деревьев, крымчане обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. В Кремле пообещали разобраться в конфликте.

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «В Крым со своим топором».

Александр Дремлюгин, Симферополь