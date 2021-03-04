О среде расскажут много лишнего

Совет федерации вчера одобрил закон, регламентирующий свободный доступ граждан к информации о состоянии окружающей среды. Однако говорить, что обнародуемые данные станут актуальными и детализированными, пока что рано. Проект подзаконного акта, определяющий содержание и периодичность публикации такой информации чиновниками, содержит список ежегодных докладов, реестров и кадастров, большинство из которых уже и так размещается в интернете. По мнению экологов, документ не отвечает на запрос общества на регулярные и оперативные данные об окружающей среде.

Проект правительственного постановления, регламентирующий правила размещения и содержания экологической информации чиновниками всех уровней, размещен для общественного обсуждения. Это один из подзаконных актов к принятому в феврале Госдумой закону об экологической информации. В среду его одобрил Совет федерации. Документ закрепляет само понятие такой информации и указывает, что доступ к ней не может быть ограничен (если она не относится к гостайне). Также он предписывает профильным чиновникам необходимость размещать на официальных сайтах открытые данные о состоянии и загрязнении окружающей среды, о радиационной обстановке, об уровне и объеме выбросов и сбросов загрязняющих веществ со стационарных источников, об обращении с отходами производства и потребления, а также о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду (см. “Ъ” от 10 февраля 2021 года). Экологи критиковали закон, называя «формальным исполнением поручения» президента РФ. По их мнению, такой подход позволит чиновникам утаить действительно важные данные об экологической ситуации от общественности.

В ответ на критику в Госдуме заявляли, что детальная информация будет прописана в упомянутом правительственном постановлении. Из него следует, что решение, какие экологические данные считать общедоступными и публиковать в интернете, будут принимать органы власти, «в результате деятельности которых создается либо к которым поступает соответствующая информация». При этом проект содержит перечень из 19 документов, которые профильные министерства должны публиковать на своих сайтах. Так, например, Минприроды должно публиковать государственные доклады о состоянии водных объектов, о состоянии озера Байкал, а также об использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ. Впрочем, делать ведомство должно это раз в год. Также ежегодно Росгидромет обязан публиковать обзоры состояния и загрязнения окружающей среды в России. Остальные профильные ведомства и департаменты должны размещать в открытом доступе сведения государственных водного, лесного, охотхозяйственного и других реестров, данные об учете отходов от использования товаров и информацию об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Отметим, депутаты и экологи неоднократно критиковали действующий порядок, когда экологическую информацию Минприроды размещает на сайте в рамках госдоклада «с опозданием на два года» или предоставляет по запросам. Чиновники, в свою очередь, указывали, что из-за «субъективизма понимания» до сих пор непонятно, какую именно информацию должны получать граждане. Проблема осложняется тем, что некоторые данные, которые запрашивают жители, в ряде регионов просто не собирают.

По мнению директора Института экологии ВШЭ Бориса Моргунова, новый документ «не изменит ничего» в части публикации экологической информации. С ним соглашается директор «WWF России» по экономическим и правовым вопросам охраны природы Екатерина Хмелева, называя документ рамочным и требующим доработки: «В основном вся перечисленная информация уже собирается и публикуется на разных ресурсах органами власти. Есть некоторые реестры, которые размещаются в интернете, например ЕГАИС "Лес", но она не общедоступна — получить ее можно только через "Госуслуги"». По словам господина Моргунова, документ не отвечает на главный запрос общества, которое интересуют регулярные оперативные данные по загрязнениям с детализацией до места наблюдения. Как рассказала “Ъ” Екатерина Хмелева, «WWF России» предложит Минприроды организовать экспертное обсуждение, чтобы включить в него те данные, в которых действительно нуждаются граждане.

В профильном экологическом комитете Госдумы также считают перечень данных недостаточным. По словам его председателя Владимира Бурматова, необходимо предоставить гражданам открытый доступ к кадастрам особо охраняемых природных территорий и объектов животного мира. Также депутат предлагает сделать открытыми результаты производственного экологического контроля, который содержит данные о водных ресурсах и выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. По словам депутата, эти предложения комитет будет обсуждать с главой Минприроды Александром Козловым 17 марта на заседании.

Анна Васильева