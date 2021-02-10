Окружающей среде дают слово

В среду депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект, регламентирующий свободный доступ граждан к информации о состоянии окружающей среды. Ввести в законодательство понятие «экологическая информация», а также определить порядок доступа к ней поручал президент РФ Владимир Путин еще в 2016 году. Поправки устанавливают минимальный перечень данных об окружающей среде, которые должны раскрывать госорганы, другие подробности предлагается утвердить постановлением правительства. По мнению экологов, такой подход позволит чиновникам утаить действительно важные данные об экологической ситуации от общественности.

Сегодня Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об экологической информации. Поручение законодательно закрепить такое понятие дал президент РФ в 2016 году. Документ был внесен в Госдуму в июне 2019 года и устанавливал, что «информация о состоянии окружающей среды является общедоступной», к ней «не может быть ограничен доступ граждан». Однако в профильном комитете посчитали, что документ «фиксирует существующий порядок, а ничего нового не привносит» (см. “Ъ” от 10 октября 2019 года).

Депутаты и экологи неоднократно критиковали действующий порядок, когда экологическую информацию Минприроды размещает на сайте в рамках госдоклада «с опозданием на два года» или предоставляет по запросам. Чиновники, в свою очередь, указывали, что из-за «субъективизма понимания» до сих пор непонятно, какую именно информацию должны получать граждане. Проблема осложняется тем, что некоторые данные, которые запрашивают жители, в ряде регионов просто не собирают.

В конце 2019 года депутаты одобрили законопроект в первом чтении, обещая, что ко второму чтению документ должны доработать профильные чиновники. Текст ко второму чтению закрепляет в законе «Об охране окружающей среды» само понятие экологической информации и указывает, что доступ к ней не может быть ограничен (если она не относится к гостайне). Также документ предписывает профильным чиновникам необходимость размещать на официальных сайтах открытые данные: о состоянии и загрязнении окружающей среды, о радиационной обстановке, об уровне и объеме выбросов и сбросов загрязняющих веществ со стационарных источников, информацию об обращении с отходами производства и потребления, а также о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Правила размещения, обновления и форму таких данных должно утвердить правительство РФ.

В WWF России называют законопроект «формальным исполнением поручения» президента РФ. Там обращают внимание, что, согласно законодательству, «сведения, составляющие информацию о состоянии окружающей среды, не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию». В WWF России уверены, что перечень данных, которые законопроект предлагает предоставлять гражданам, «лишь малая часть сведений, составляющих экологическую информацию». «Предлагаемые изменения, формально закрепив за экологической информацией статус общедоступной, на практике не создадут значительных улучшений, сохранив неопределенность в вопросах отнесения ее к таковой в каждом конкретном случае правоприменения»,— говорится в обращении фонда, которое направлено во вторник спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать документ.

«Чтобы решать конкретные проблемы, нужно знать, что творится во дворе, кто виноват в этом,— соглашается Иван Блоков из "Гринписа России".— Например, "Мосэкомониторинг" (ресурс предоставляет данные о превышении ПДК.— “Ъ”) предоставляет ежедневно данные по конкретным загрязняющим веществам, но, чтобы понять, откуда запах, и провести исследование, нужен весь массив данных за длительное время, пиковые загрязнения. Но эти данные не предоставляются по запросам». По мнению эколога, в законопроекте необходимо закрепить обязанность чиновников предоставлять сведения конкретных наблюдений, которые проводятся госорганами,— такую информацию сейчас часто не предоставляют даже СМИ и общественным организациям. «Также в документе необходимо указать, что граждане имеют право знать, какое предприятие выбрасывает и в каких объемах, а также исключить норму о конфиденциальности такой информации»,— говорит господин Блоков.

Глава экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов с претензиями экологов не согласен: «В законопроекте есть отсылочная норма, что в постановлении правительства будет расписано, в какой форме и порядке эта информация будет предоставляться. Мы можем прописать конкретику в самом законе, но если в будущем мы захотим ее расширить, то это будет сделать сложнее, чем поправить документ правительства». Также, по его словам, сейчас в законопроекте закреплен минимальный перечень данных, которые госорганы должны размещать на своих сайтах. «Мы дали возможность расширять перечень таких данных, а чтобы он не вступил в конфликт с законодательством, там сделана оговорка про гостайну»,— объясняет господин Бурматов.

Анна Васильева