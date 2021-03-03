Россияне стали покупать больше водки, пива и вина в 2020 году

В России в прошлом году выросли продажи почти всех видов алкогольной продукции: водки, пива, вина и шампанского, следует из данных Росалкогольрегулирования, представленных в докладе Росстата (.pdf). Реже россияне стали покупать только коньяк.

Продажи водки в 2020 году увеличились на 1,9% по сравнению с 2019 годом, пива и пивных напитков — на 4,2%, шампанского — на 4,1%, вина — на 3%. Продажи коньяка в стране, по данным Росалкогольрегулирования, сократились на 1,7%.

Ранее Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя сообщал, что на 2% выросло потребление легальной водки. Лидерами по ее потреблению стали Сахалин, Магаданская область, Коми, Карелия и Чукотка. В целом продажи спиртного в России в 2020 году увеличились на 6,1% против 4,2% годом ранее, говорилось в исследовании компании NielsenIQ.

Помимо роста спроса на алкоголь в розничных магазинах Минпромторг отметил интерес россиян к покупкам спиртного в интернете. Министерство выступает за формирование цивилизованного рынка онлайн-торговли алкоголем.

Подробнее — в материале “Ъ” «Онлайн-торговлю алкоголем склоняют к легализации».