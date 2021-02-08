В России выросли продажи алкоголя

В 2020 году продажи спиртного в России увеличились на 6,1% (против 4,2% годом ранее), сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании NielsenIQ. При этом рост продаж продуктов питания замедлился на 0,8 п. п., до 3,5%, а продажи непродовольственных товаров усилили спад с 2,2% годом ранее до 3%.

Продажи пива в минувшем году выросли на 4,4%, пивных напитков — на 2,8%. На 10,7% увеличился спрос на слабоалкогольные напитки, такие как сидр и медовуха, при этом год назад их продажи падали. Продажи джина, по данным NielsenIQ, увеличились на 57%, рома — на 21,6%, фруктовых вин — на 17%. При этом на треть сократились продажи винных напитков, содержащих до 50% вина, а также сахар, ароматизаторы и другие добавки.

Помимо роста спроса на алкоголь в розничных магазинах Минпромторг отметил интерес россиян к покупкам спиртного в интернете. Министерство выступает за формирование цивилизованного рынка онлайн-торговли алкоголем.

Подробнее — в материале “Ъ” «Онлайн-торговлю алкоголем склоняют к легализации».