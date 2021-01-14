Онлайн-торговлю алкоголем склоняют к легализации

Минпромторг вновь вступился за онлайн-торговлю алкоголем. В письме ведомства, которое цитирует «РИА Новости», сказано, что сейчас в интернете существует постоянный спрос на спиртные напитки. Этим пользуются нелегальные ритейлеры, а министерство выступает за формирование цивилизованного рынка онлайн-торговли алкоголем. Два года назад ограничения пытался отменить и Минфин, правда, сейчас там говорят, что вопрос неактуален.

Так когда онлайн-торговля алкоголем станет реальностью? Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин говорит, что технически сделать это довольно просто: «Закрывают сайты, наказывают кого-то, но от этого меньше алкоголя в интернете не становится, причем алкоголя, зачастую опасного для здоровья, особенно если речь идет о крепких напитках. В принципе, интернет-торговля алкоголем легализована в Соединенных Штатах, в Великобритании, в других европейских странах.

Это делается внесением изменений в 171-й закон, который регулирует производство и оборот алкоголя. Законопроект может состоять просто из четырех строчек: исключить такие вот слова, где запрещается дистанционная продажа алкоголя, разрешить дистанционно торговать вином и поручить правительству разработать правила и, соответственно, утвердить требования к организациям, которые это будут продавать».

В 2017 году оборот нелегального рынка алкоголя в интернете составлял 3 млрд руб., подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. А в 2019-м, по данным «Деловой России», до 10 млрд руб. “Ъ FM” связался с нелегальными продавцами спиртного и выяснил, как они работают:

— По времени в течение двух часов доставка. Оплата либо наличными, либо перевод на карту, когда курьер приезжает. Доставка стоит 450 руб., и алкоголь, конечно же, с наценкой, потому что мы перепродаем. — То есть у вас что-то типа склада, и вы оттуда просто курьера посылаете? — Что-то вроде того. Иногда, если товара нет в наличии, курьер прямо по пути заезжает и покупает. — Не будет ли у меня проблем из-за этого? — Нет-нет, не переживайте. Все законы против нас, а не против клиента. — Доставка в пределах МКАД — 390 руб. Мы круглосуточно работаем. Вы можете проверить же всегда все, посмотреть. Оплата у нас при получении товара идет. Наличные и онлайн-перевод курьеру на карту. — Предоплат никаких нет? — В пределах МКАД — нет. Заказываете, курьер с вами связывается для подтверждения заказа, точное время говорит, через сколько будет, привозит заказ, вы оплачиваете переводом или наличными, как вам удобно.

Онлайн-торговля алкоголем помогла бы в том числе бороться с пандемией — в АКИТ прогнозируют, что на заказы через интернет перешли бы до 20% потребителей, что снизило бы поток покупателей в обычных магазинах.

Иван Якунин