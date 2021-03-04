Железнодорожники приехали в арбитраж

Под наблюдение попало ООО «Трансюжстрой-Механизированная колонна-105» (ТЮС-МК-105) — первая из трех белгородских структур компании «Спецтрансстрой», в отношении которых поданы иски о банкротстве. До 2019 года принадлежавший бывшему замглавы Минстроя РФ Юрию Рейльяну «Спецтрансстрой» получал подряды от «Российских железных дорог» на десятки миллиардов рублей, с прошлого года компания таких подрядов не имеет. ТЮС-МК-105 является поручителем по кредитам на 852 млн руб., которые ВТБ предоставлял вологодской «дочке» «Спецтрансстроя», а на нее уже открыто конкурсное производство.

Арбитражный суд Белгородской области в феврале ввел наблюдение в ООО ТЮС-МК-105. Временным управляющим назначен Михаил Ахматгалиев из СРО «Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет"». Суд также включил в третью очередь кредиторов ВТБ, который и потребовал банкротства компании из-за 971,3 млн руб. долга — 850 млн основного долга и 121,3 млн процентов. Как следует из судебной документации, задолженность образовалась по кредиту, который от банка получило вологодское ООО «Спецтрансстрой — мобильные строительные конструкции», входящее вместе с ТЮС-МК-105 в холдинг «Спецтрансстрой».

Вологодская «дочка» в марте 2019 года открывала кредитную линию на 852 млн руб. под 9,48% годовых. Долг должен быть погашен до марта 2026 года. ТЮС-МК-105 и еще четыре компании выступили поручителями. В ноябре 2019 года банкротства вологодской «дочки» «Спецтрансстроя» потребовала местная инспекция Федеральной налоговой службы из-за долга в 7 млн руб. При этом ВТБ, следует из судебной документации, был против банкротства. Однако в ноябре 2020 года апелляционная инстанция все-таки признала компанию банкротом. Задолженность перед банком оказалась не погашена. Во время этого разбирательства в мае 2020 года ВТБ потребовал банкротства поручителей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТЮС-МК-105» зарегистрировано в Белгородской области в апреле 2014 года для строительства автомобильных дорог и магистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2019 года выручка компании составила 1,3 млрд руб., чистый убыток — 340,2 млн руб. Гендиректором указан Александр Козловский. Единственный учредитель — белгородское ООО УК «ТЮС», в свою очередь полностью принадлежащее московскому ООО «Спецтрансстрой» Романа Шленчака. Господин Шленчак стал владельцем компании в сентябре 2019 года. До этого «Спецтрансстрой» принадлежал Юрию Рейльяну, в 2009–2016 годах занимавшему посты заместителя главы Минрегиона и Минстроя РФ.

«Спецтрансстрой» являлся крупным подрядчиком РЖД. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016–2019 годах подконтрольное монополии АО «РЖДстрой» заключило с подрядчиком контрактов на 43,8 млрд руб., само ОАО «РЖД» заказывало услуг на 1,1 млрд руб. Кроме того, Росавтодор через ФКУ «Центравтомагистраль» выдал подряды на 1,3 млрд руб. «Трансюжстрой» в целом заключил с головным юрлицом контрактов более чем на 86 млрд руб., а с «РЖДстроем» — на 4 млрд руб. ТЮС получал подряды и от подконтрольного Минтрансу РФ ФКУ «Ространсмодернизация» на 22 млрд руб.

Непосредственно УК «ТЮС» с 2016 по 2019 год получила от ОАО «РЖД» контрактов на 18,4 млрд руб., от «РЖДстроя» — на 13,9 млрд руб., а также от белгородского правительства и мэрии облцентра — на 522,5 и 382,7 млн руб. Сведений о контрактах ТЮС-МК-105 нет. При этом уже после смены собственника «Спецтрансстроя» в РЖД в 2019 году не исключали сокращения инвестпрограммы из-за невыполнения обязательств различными подрядчиками. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году монополия контрактов с компанией не заключала. При этом только «РЖДстрой» провел в прошлом году закупок на 83,1 млрд руб.

ТЮС-МК-105 не единственная банкротящаяся структура «Спецтрансстроя». В феврале арбитражный суд Москвы ввел конкурсное производство в самом ООО «Спецтрансстрой», у которого образовался долг в 471,4 тыс. руб. перед столичным ООО «А-А инвест». Иск был подан в ноябре 2020 года, банкротство проходит по упрощенной процедуре. Также суд рассматривает несколько заявлений о включении в его реестр кредиторов: ООО «Натс» требует 200,5 млн руб., ООО «Диал-сервис» — 50,2 млн руб., ООО «Альтитуда» — 25,1 млн руб., ООО ТД «СКК» — 15,2 млн руб. Еще 15,5 млн руб. просит включить сам «Спецтрансстрой». Кроме того, заявление отправил основной партнер компании — «РЖДстрой», сумма требований в документации не раскрывается. В 2019 году убыток «Спецтрансстроя» составил 4,9 млрд руб. при выручке 4,8 млрд руб.

Кто руководил «Спецтрансстроем» и «Трансюжстроем» Читать далее

В процедуре банкротства находится и УК «ТЮС». Иск в ноябре 2020 года из-за долга в 126,9 млн руб. подало санкт-петербургское ООО «ИТЦ специальных работ». В дело также намерено вступить белгородское ООО «Строй-контракт», сумма его требований не раскрывается. Следующее заседание ожидается в марте. В 2019 году выручка компании составила 4,5 млрд руб., чистый убыток — 1,8 млрд руб.

УК «ТЮС» на 100% принадлежат восемь компаний в разных регионах страны, в том числе пять в Белгородской области, еще в четырех у нее контролирующая доля, в одной она миноритарный акционер. Восемь предприятий, включая два белгородских, проходят через банкротства. Кроме заявления на ТЮС-МК-105, в Белгороде в конце февраля принят к рассмотрению поданный в декабре иск к ООО «ТЮС-СМП-608» от московского ООО «Профессиональное управление активами» из-за 808,7 тыс. руб. долга. В 2019 году компания показала прибыль в размере 31 тыс. руб. при выручке в 609,1 млн руб. Также банкротить белгородскую компанию пыталось краснодарское ООО СПК «Феникс» с требованием 2,9 млн руб. Заявление было оставлено без рассмотрения, так как этот долг ТЮС-СМП-608 оспаривает в кассации.

Еще три принадлежащие УК «ТЮС» компании, согласно судебной документации, пока исков о банкротстве не получали. ООО «ТЮС-путь» занимается строительством дорог, ООО «ТЮС-транс» — перевозками, а ООО «ТЮС-сервис» работает в сфере общепита. Кроме того, непосредственно «Спецтрансстрою» принадлежит белгородское ООО «Трансстройразработка», которое оказывает финансовые услуги, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Эта компания отчетность не раскрывает, «ТЮС-сервис» и «ТЮС-транс» закончили 2019 год с прибылью, «ТЮС-путь» — с убытком.

В белгородских структурах «Спецтранссроя» не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”. В самом холдинге публично судебные разбирательства не комментируют. Источники “Ъ-Черноземье” на профильном рынке подтвердили отсутствие подрядов у ТЮСов от монополии с начала пандемии. «Компании оказались не нужны ни собственникам, ни их партнерам. Они свою функцию, очевидно, уже выполнили», — предположил один из собеседников “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков