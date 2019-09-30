Подрядчик вышел из поезда

Бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян, владевший одним из крупнейших подрядчиков ОАО РЖД «Спецтрансстроем», а через него — «Трансюжстроем», перестал быть их собственником. Все 100% приобрел прямо и через промежуточную структуру Роман Шленчак. Смена владельца одного из крупнейших подрядчиков может негативно сказаться на сроках исполнения крупных проектов ОАО РЖД: компания уже объявила о пересмотре инвестпрограммы из-за нарушения подрядчиками договорных обязательств.

Как выяснил “Ъ”, 26 сентября в ЕГРЮЛ зарегистрирована смена собственника ООО «Спецтрансстрой» — одного из крупнейших подрядчиков ОАО РЖД. Юрий Рейльян, ранее числившийся собственником ООО, вышел из состава его участников. 99% долей в компании теперь у ООО «Вектор», 1% — у Романа Шленчака, который также является гендиректором и собственником 100% «Вектора». «Вектор» создан 24 мая. За господином Шленчаком числятся еще одно небольшое ООО «Кратон», а также доля в химкинской ЧОО «Столица», руководит которой, судя по именам, его брат, а среди собственников — отец. Господин Рейльян, который в 2009–2016 годах работал в правительстве на постах заместителя главы Минрегиона и Минстроя, от комментариев отказался. В «Спецтрансстрое» не ответили “Ъ”.

Основной партнер «Спецтрансстроя» по госконтрактам, по данным Kartoteka.ru,— АО «РЖДСтрой» на 52,6 млрд руб., ОАО РЖД на 1,28 млрд руб. «Спецтрансстрою» с апреля на 100% (ранее на 85%) подконтролен один из крупнейших подрядчиков монополии — «Трансюжстрой». По Kartoteka.ru его основные госконтракты заключены с ОАО РЖД на 86,3 млрд руб., ФКУ «Ространсмодернизация» на 21,8 млрд руб., ОАО НИАЭП на 12,2 млрд руб., с «РЖДСтроем» на 4 млрд руб.

При этом у ОАО РЖД наблюдаются проблемы с подрядчиками. На совете директоров монополии 18 сентября рассматривалось сокращение инвестпрограммы на 57,5 млрд руб. По крупным инвестпроектам, как модернизация БАМа и Транссиба, строительство подходов к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и Северо-Запада, развитие участка Междуреченск—Тайшет, в качестве одной из причин названо невыполнение обязательств подрядными организациями. Глава Минтранса Евгений Дитрих признавал наличие проблем, заверяя, что сроки строек не сдвигаются. Но источники “Ъ” уверяют, что ситуация серьезная. «Спецтрансстрой» — один из основных подрядчиков на БАМе и Транссибе и основной — на подходах к АЧБ.

Также «Спецтрансстрой» через дочернее ООО «УК "СШХ"» владеет 50,1% в ООО СШХ, компании—концессионере проекта «Северный широтный ход» (СШХ, остальной пакет у ОАО РЖД). Проект СШХ предусматривает строительство железнодорожной ветки Обская—Салехард—Надым—Новый Уренгой—Коротчаево. Концессионный участок (железнодорожная часть мостов через Обь и Надым и линия Салехард—Надым протяженностью 353 км) оценивается в 113,1 млрд руб., а весь проект, включая работы «Газпрома» и ОАО РЖД вне концессии,— в 235,9 млрд руб. Уже сейчас в проекте бюджета на 2020–2022 годы госсредства на СШХ предусмотрены не в том объеме и не в те сроки, как планировалось ранее. Так, предполагается выделение государством 1,49 млрд руб. в 2020 году и 10,8 млрд руб. в 2022 году, хотя раньше основное госфинансирование планировалось в 2020 году (8,4 млрд руб.) и еще 1,5 млрд руб. в 2021 году.

В ОАО РЖД от комментариев отказались. Источник “Ъ” на рынке говорил, что правительство предлагало монополии профинансировать недостающие объемы из собственных средств, чтобы затем вернуть из бюджета, но пока переговоры результатов не принесли. В Минтрансе “Ъ” заявили, что не предлагали такой вариант, уточнив, что сроки реализации СШХ не увеличиваются.

Учитывая рост проблем ОАО РЖД со сроками ввода и приемкой объектов на БАМе, которые уже признаны публично и потребовали масштабного пересмотра инвестпрограммы на 2019–2020 годы, а также увеличивающийся масштаб невыполнения работ подрядчиками, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, значительно повышается вероятность перехода проблемы в судебную плоскость (в том числе по итогам прокурорских проверок). «Смена собственника "Спецтрансстроя" выглядит как реструктуризация бизнеса, нацеленная на защиту основного бенефициара Юрия Рейльяна от возможных административных и уголовных дел,— полагает эксперт,— причем обычно вслед за подобной реструктуризацией следует отъезд за границу». Для ОАО РЖД, по его мнению, это «также тревожный сигнал», так как изменения графика финансирования проектов неблагоприятно повлияют на получение средств из бюджета.

Наталья Скорлыгина