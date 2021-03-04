Кто руководил «Спецтрансстроем» и «Трансюжстроем»

В 2016–2018 годах первым заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой» был уроженец Белгорода Владимир Токарев. Трудовую карьеру он начал в 2000 году в белгородском УВД, однако в 2004 году оказался в железнодорожном бизнесе. До 2006-го был заместителем начальника дирекции по экономике и бюджетированию структуры РЖД ОАО «Вагонреммаш», затем до 2008-го работал на посту замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В 2008–2013 годах был замминистра регионального развития РФ, затем перешел на должность замглавы в Минстрой. С 2014-го по 2016-й занимал руководящие должности в «Русгидро», затем ушел в «Спецтрансстрой». В 2018 году также три месяц был гендиректором УК «ТЮС». С ноября 2018-го — заместитель министра транспорта РФ. С мая 2020 года по январь 2021-го параллельно возглавлял подконтрольный Минтрансу Росжелдор.