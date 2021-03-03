Microsoft создает новую «реальность»

Microsoft представила платформу для общения в дополненной реальности. Сервис Mesh позволит проводить совещания или учиться в совместном виртуальном пространстве как будто люди находятся в одной комнате. Правда, вместо собеседников они будут видеть трехмерные аватары. Но в будущем изображения хотят заменить на полноценные голограммы. Для использования системы понадобятся очки дополненной реальности HoloLens от Microsoft.

Их удалось испытать президенту компании Modum Lab Дмитрию Кириллову. Он рассказал “Ъ FM”, как работает технология и где она может быть использована: «Первое устройство — это был такой прототип, чтобы понять, что такое голограмма. HoloLens 2 стали выглядеть как законченное устройство, они очень хорошо продуманы с точки зрения эргономики. У каждого человека разное межзрачковое расстояние, еще какие-то моменты. Чтобы гаджет не настраивать вручную, есть специальные камеры, которые это делают автоматически — вплоть до того, что все может регулироваться по сетчатке глаза, в результате чего создастся профиль человека.

Очень хорошо проработана система взаимодействия с голограммами-руками. Очки понимают, что мы погрузили руку в этот объект или захватили его, и он закрепляется за рукой. То есть если мы куда-то отведем руку, то он поедет за нами. Это не просто двухмерный чертеж, система позволяет максимально предметно и наглядно взаимодействовать с различной трехмерной объемной информацией.

Это активно начнет использоваться в продаже, когда мы сможем из дома посетить все что угодно, почувствовать эргономику, посидеть в машине, пока с нами будет общаться консультант, который все расскажет и покажет.

В медицине подобные решения уже используются, когда дистанционно присутствуют эксперты, хирурги, которые очень хорошо в чем-то разбираются. Они могут предметно показывать специалисту, который, например, проводит операцию, на каком-то органе и как нужно провести разрез, на что стоит обратить внимание».

Необходимое оборудование может стоить недешево, объясняет президент ассоциации дополненной и виртуальной реальности Екатерина Филатова. Задумка Microsoft пока выглядит как эксперимент. И подобные технологии станут частью нашей жизни в лучшем случае через пять-десять лет. «Если говорить об очках виртуальной реальности и доступе в виртуальное пространство, порог входа там начинается от 20 тыс. до 100, с очками улучшенной реальности цена составит более 100 тыс., и это, скорее всего, будет подходить для бизнес-сегмента. Когда эти очки будут доступны широкой аудитории, появится больше технических вопросов для того, чтобы люди могли комфортно их использовать. Сейчас из-за нюансов передачи данных основное требование — находиться только в помещении, чтобы не было бликов. Но, если посмотреть на то, как развивалась виртуальная реальность, то за пять лет произошел колоссальный скачок. Каждые полгода идет процесс достаточно быстрого обновления.

Такие проекты — это, с одной стороны, взгляд в будущее, а с другой — проверки гипотезы, насколько люди на самом деле смогут общаться, насколько им это будет интересно, какие есть нюансы во взаимодействии.

Воссоздать целого человека с реальной передачей во времени всей информации — голоса, видеоизображения, 3D-формата — возможно будет, когда у нас появится соответствующая система с широким каналом, которая будет работать без задержек. Это произойдет, наверное, в течение десяти лет, когда такие кейсы будут органично вписаны в нашу жизнь»,— отмечает Филатова.

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Технологию от Microsoft сейчас изучает один из основателей Cirque du Soleil. Его компанию интересует возможность проведения виртуальных концертов, театральных представлений или даже семейных праздников.