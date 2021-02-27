Виртуальная планерка

В условиях распространения удаленной работы компании ищут новые технологические способы сделать рабочее общение более живым — одним из них стало проведение совещаний в VR-приложениях. По мнению экспертов, такая возможность будет акутальна в ближайшем будущем — уже при гибридном режиме работы, который многие работодатели планируют сохранить и после окончания локдаунов. Тем не менее пока рабочие встречи в VR остаются скорее интересной новинкой, чем реально распространенным вариантом.

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers начала тестовое использование VR-очков в своих британских офисах еще в 2017 году. Но именно в прошлом году они получили широкое распространение — сейчас в PwC каждую неделю проводят два-три совещания в VR. Сотрудники компании, находясь у себя дома, могут переместиться в интерьеры роскошных апартаментов, на крышу небоскреба или в альпийское шале. Таким образом иногда проводят и встречи с клиентами. Как сообщают в PwC, при проведении презентации в VR для мебельной компании можно было создавать образцы дизайна мебели «из воздуха».

В ближайшие полтора года PwC собирается вложить £75 млн ($104 млн) в переоборудование своих британских офисов, в том числе в техническое оснащение переговорных комнат — установку экранов для видеоконференций, микрофоны и увеличение VR-гаджетов вдвое, до 400 штук. «Если вы единственный человек (который участвует во встрече не вживую.— “Ъ”) в Google Hangouts, вы неизбежно будете бояться что-то упустить. Следовательно, действительно важно, чтобы наши переговорные комнаты уравнивали возможности»,— рассказывает генеральный директор PwC в Великобритании Кевин Эллис.

Существует несколько приложений, предлагающих возможности для использования VR в работе. Например, у компании HTC — разработчика шлема виртуальной реальности HTC Vive — есть специальное приложение для рабочих встреч VIVE Sync, в которых сотрудники участвуют в виде виртуальных аватаров.

Система виртуальной реальности HTC Vive Фото: HTC

Еще одно подобное приложение — MeetinVR. В нем также проводятся встречи в виртуальной реальности — пользователи могут показать свои продукты в виртуальном виде, продемонстрировать презентацию со сцены или провести небольшую встречу с коллегами в комнате с видом на море или горы.

Нидерландская авиакомпания KLM использует для рабочих встреч VR-платформу от финского разработчика Glue Collaboration. Есть и еще ряд приложений такого рода, например Virbela или Spatial.

Как отмечает директор Лаборатории виртуальных взаимодействий между людьми при Стэнфордском университете Джереми Бейленсон, деловые встречи в VR лучше позволяют передавать нюансы невербальной коммуникации, которые теряются при обычных видеоконференциях в Zoom.

По мнению многих экспертов, это может оказаться актуальным, поскольку некоторые компаний и после пандемии сохранят гибридный режим работы, при котором сотрудники будут часть времени продолжать работать из дома.

По прогнозам PwC, весь рынок виртуальной и дополненной реальности к 2030 году достигнет $1,5 трлн.

О возможностях использования VR-очков на работе стали много говорить еще во время первых локдаунов прошлой весной. Однако сейчас едва ли можно говорить о действительно широком распространении такого способа проведения встреч. Как и в случае с VR-системами в других сферах жизни, например при использовании для виртуальных путешествий или виртуальных встреч с друзьями, VR на работе даже во время пандемии остается скорее интересной игрушкой, чем рабочим инструментом. Мдерживающими факторами остаются не слишком удобные и довольно дорогие VR-гаджеты, а также отсутствие крупных технологических игроков, которые бы вкладывали в эту сферу миллиарды.

Однако это может довольно быстро измениться — еще в начале прошлого года глава Facebook Марк Цукерберг предсказывал, что новой технологической платформой 2020-х станут «прорывные очки дополненной реальности, которые преобразят наши отношения с технологиями».

Яна Рождественская