Власти Малопургинского района Удмуртии намерены купить Toyota Camry за 2,22 млн рублей

Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений, и единая дежурно-диспетчерская служба Малопургинского района Удмуртии намерены приобрести автомобиль Toyota Camry или эквивалент ему. Начальная цена лота, опубликованного на сайте госзакупок, составляет 2,22 млн руб.

Отметим, что мощность двигателя автомобиля, согласно заявке, составляет не менее 180 л. с. Также он должен быть выпущен в 2021 году, иметь тонировку, кожаный салон и шесть динамиков аудиосистемы.

Напомним, что в 2020 году большую часть автопарка администрации главы и правительства Удмуртии продали из-за обилия старых машин. Их заменили автомобилями Lada Vesta.