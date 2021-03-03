В Ереване проходит митинг оппозиции

В Ереване проходит очередной митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акция стартовала на перекрытом демонстрантами с 25 февраля проспекте Баграмяна, где находится здание парламента. Сегодня, 3 марта, ожидается, что премьер выступит в парламенте на правительственном часе.

Охрана здания парламента заметно усилена, передает корреспондент “Ъ”. Значительно усилено количество силовиков: на территории парламента автоматчики в камуфляже. Снаружи — полицейские в касках, со щитами и дубинками: такого не наблюдалось во время предыдущих митингов. Кроме того, на дорожках перед парламентом установлены шумовые гранаты, а главные ворота были предварительно заварены.

Полиция Армении ранее предупредила, что на акции возможны провокации. Митинги сторонников властей и оппозиции в Армении возобновились после того, как Генштаб потребовал отставки господина Пашиняна. Он в ответ заявил о попытке переворота. 1 марта в Ереване прошел митинг сторонников премьер-министра, он закончился ночным шествием по городу во главе с Николом Пашиняном.

На митинге 1 марта премьер предложил провести в октябре референдум по вопросу новой конституции. Он заявил, что инициирует поправки для перехода Армении от парламентской к полупрезидентской форме правления. Господин Пашинян также выразил готовность провести внеочередные парламентские выборы, если его предложение одобрит оппозиция.

Подробнее об акции 1 марта читайте в публикации “Ъ” «Ночь, улица, бунтарь, Армения».