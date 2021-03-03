Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митинге

Полиция Армении считает, что на митинге оппозиции в Ереване могут быть провокации. Митинг пройдет сегодня, 3 марта, в 16:00 (15:00 мск) на проспекте Баграмяна.

«В полицию поступила информация, что во время митинга, запланированного на 16:00, возможны провокации. Мы призываем проводить массовые мероприятия исключительно в рамках закона, воздерживаться от противоправных действий и не поддаваться провокациям»,— сказано на сайте полиции Армении.

Митинги сторонников властей и оппозиции в Армении возобновились 25 февраля, когда Генштаб потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он в ответ заявил о попытке переворота. 1 марта в Ереване прошел митинг сторонников премьера, он закончился ночным шествием по городу во главе с господином Пашиняном.

Подробнее об акции 1 марта — в материале “Ъ” «Ночь, улица, бунтарь, Армения».