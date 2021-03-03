Реновация опробует блочную систему

Столичные власти могут заменить хрущевки домами-конструкторами. В рамках программы реновации мэрия планирует использовать технологию сборки зданий из блоков. С их помощью можно будет возвести дом всего за несколько месяцев, заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, потенциальный генподрядчик проекта уже начал строительство завода в Новой Москве, на котором эти блоки будут создавать по немецким технологиям. А в перспективе господин Загрутдинов рассчитывает, что и крупные застройщики также перейдут на эту систему. Насколько качественным будет такое жилье? И сколько оно может стоить? Разбирался Владислав Викторов.

В погоне за скоростью строительства домов по программе реновации столичные власти решили обратить внимание на самый простой метод — они планируют возводить дома целыми комнатами, а, возможно, даже квартирами. Например, завод, который должен появиться в Новой Москве, будет создавать блоки площадью свыше 100 кв. м. В нем уже будут все инженерные системы и санузлы. Аналогичная блочная система строительства сейчас хорошо прижилась в Европе, отмечает председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский:

«Сейчас технология уже применяется в Германии, даже провода и розетки разводятся на комбинате, и на место строительство приезжает целая комната, оснащенная, электрифицированная, в ряде случаев даже обеспеченная теплом. Но дело в том, что в Европе высотное домостроение не очень развито, а блочное домостроение более перспективно там, где строят высотки, то есть это 15-16 этажей и больше».

Любопытно, что некоторые советские хрущевки строились отчасти похожим образом. И кажется, что на смену им могут прийти такие же безликие типовые дома, но это не совсем так. Как минимум планировка в квартирах может быть совершенно разной, а с учетом почти полного отсутствия несущих стен остается возможность перестройки. Да и в отличие от хрущевок фасады зданий будут зависеть от фантазии архитектора. Плюс ко всему на возведение одного этажа будет уходить не больше дня.

Однако не все так просто, говорит гендиректор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев: «Европейский, канадский опыт подсказывает, что до 12 этажей таким образом можно дойти за два месяца, если очень грамотно построить логистику, то есть когда кран не простаивает, работают круглые сутки. Конечно, нужны очень квалифицированные монтажники, которые все это будут соединять».

В то же время развитие этого направления могло бы, по сути, привести к своего рода революции в строительной отрасли — в первую очередь из-за стоимости таких объектов, продолжает Александр Гусев: «Мне вице-президент Knauf еще два года назад говорил, что в Европе они будут продавать эти модульные системы по цене €500 за квадратный метр. Некоторые говорят, что они могут обвалить рынок. Слушайте, рынок мы не обвалим, просто у вас маржа будет больше, бизнесу будет это выгодно, если у него будет заказчик».

И в столичном департаменте строительства уверены, что все крупные застройщики смогут быстро перейти на блочную технологию. Но едва ли это произойдет в ближайшие годы, уверен директор аналитической платформы bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. Как минимум им потребуется время, чтобы оценить, насколько популярны такие объекты у россиян. Хотя если власти поставят строительство доступного блочного жилья на поток, то это частично может снять ответственность с бизнеса:

«В любых модульных системах точно будет вопрос, как они обрабатывали швы, какова высота потолков и организация инженерных сетей. Надо смотреть, захотят ли люди в принципе это рассматривать. Если у нас завтра условно “Дом.РФ” начнет себя позиционировать как крупный девелопер и захочет решать вопрос насыщения рынка доступным предложением, коммерческий застройщик все-таки захочет перейти на бюджет более дорогой за счет качественной работы с отделочными материалами».

Впрочем, первый дом-конструктор в рамках программы реновации, судя по всему, появится не раньше следующего года. И как отмечают эксперты, от реализации этого проекта будет зависеть то, как сильно может измениться подход к строительству типового жилья.