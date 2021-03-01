Застройщики поделили реновацию

Власти Москвы за последние четыре месяца распределили крупные контракты на общую сумму 154 млрд руб. на строительство 1,9 млн кв. м жилья в рамках программы реновации. Как выяснил “Ъ”, большую часть этих подрядов поделили между собой ФСК Владимира Воронина, МИЦ Андрея Рябинского, ПИК Сергея Гордеева, «Крост» Алексея Добашина и «Регионжилстрой». Девелоперы могут заработать на контрактах более 15 млрд руб.

“Ъ” проанализировал тендеры по отбору генподрядчиков по строительству жилья в рамках программы реновации, проведенные мэрий Москвы с ноября 2020-го по февраль 2021 года. Именно в этот период объявлено наибольшее количество аукционов — 18 контрактов в целом на 154 млрд руб. На эти средства должно быть построено 1,9 млн кв. м.

Самый крупный подряд на 57 млрд руб. достался МСУ-1, подконтрольной ГК ФСК Владимира Воронина. Подрядчик построит 780 тыс. кв. м в Бескудниково на севере Москвы. Контракт на строительство за 12 млрд руб. 101 тыс. кв. м жилья в Гольяново достался ООО ГП-МФС, подконтрольному группе ПИК Сергея Гордеева. Аффилированное с ГК МИЦ Андрея Рябинского ООО «Сити-Эпсилон» получит 26 млрд руб. на строительство 284 тыс. кв. м в поселке Шишкин Лес в Новой Москве. В Митино на западе Москвы появится 191 тыс. кв. м в рамках программы реновации, их строит структура «Кроста» Алексея Добашина за 17,9 млрд руб. Почти 166 тыс. кв. м для переселенцев из хрущевок в Солнцево за 12 млрд руб. построит «Регионжилстрой», учрежденный, по данным Kartoteka.ru, Юлией и Олегом Косован, тезками детей экс-главы департамента строительства Москвы Александра Косована.

Реновация жилья в Москве запущена в 2017 году. Затраты столичных властей на расселение москвичей за 20 лет составят 3–3,5 трлн руб. Всего реновация коснется жителей 5171 дома общей площадью 16 млн кв. м. Под этот проект мэрией создан Московский фонд реновации, выступающий оператором госзаказа по программе. С января 2018-го по январь 2021 года фонд разместил заказы совокупно на 685 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Эту структуру возглавляет Анатолий Константинов, бывший гендиректор ДСК-1, который сейчас принадлежит ГК ФСК.

Все компании, получившие от мэрии крупные подряды, так или иначе давно работают по господрядам. ПИК и «Крост» строили жилье для переселенцев из хрущевок еще со времен экс-мэра Юрия Лужкова. Кроме того, «Крост» был одним из субподрядчиков мэрии по строительству инфекционной больницы в Коммунарке в 2020 году в разгар локдауна. МИЦ до сих пор не исполнял крупные подряды по заказу мэрии, зато девелопер реализует госконтракт на 2,35 млрд руб. по строительству квартир в Москве для сотрудников Росгвардии. В ГК ФСК, ПИК, МИЦ отказались от комментариев, в фонде и «Кросте» на запросы не ответили. С «Регионжилстроем» связаться не удалось.

Конкурсы были проведены с единственным участником. Согласно законодательству, они признаются несостоявшимися, но комиссия может принять решение о заключении договора, поясняет руководитель судебной практики Mikhailov & Partners Private Services Group Павел Желновод. Как правило, условия крупных конкурсов достаточно жесткие, к участникам выдвигаются серьезные требования, которым смогут соответствовать только системные игроки, добавляет эксперт.

Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк отмечает, что крупные лоты выгодны властям, так как в итоге обходятся дешевле, чем несколько небольших. К тому же работать с крупным подрядчиком менее рискованно, полагает он. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев говорит, что доходность по госконтрактам составляет около 10%, в то время как в коммерческом строительстве — около 25–30%. Многие девелоперы, добавляет эксперт, привлекают для строительства домов по программе реновации субподрядчиков, зарабатывая на разнице между суммой подряда и оплатой контрагенту.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов