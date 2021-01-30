Пересельская жизнь

Столичные власти планируют использовать новый федеральный механизм комплексного развития территорий (КРТ) при реализации программы реновации в Москве. Это следует из письма одного из руководителей столичного департамента градостроительного развития (есть у “Ъ”). Утвержденный в конце 2020 года механизм КРТ вводили в законодательство РФ для ускорения программ расселения не в столице, а в регионах — он позволяет властям принимать программы сноса и реконструкции фактически любого жилья (при согласии двух третей собственников). Схема КРТ поможет искать новые стартовые площадки под строительство домов для переселенцев и в Москве, говорится в письме. В мэрии “Ъ” заверили, что вопрос только изучается на примере промзон.

О планируемом использовании механизма КРТ в Москве сообщается в письме замглавы департамента столичной градостроительной политики Сергея Дегтярева (есть у “Ъ”). Отвечая на запрос жителя района Бабушкинский Николая Белова, чиновник рассказывает о проработке вопроса развития промзоны Осташковское шоссе (находится по соседству с домом заявителя) площадью 5,2 га в рамках механизма КРТ. Господин Дегтярев напоминает, что в декабре 2020 года принят федеральный закон о КРТ, уточняя, что его реализация «с использованием нового механизма позволит вовлечь дополнительные территории» в городскую программу реновации, ускорить ее реализацию и «поспособствует обновлению жилой застройки, созданию комфортной городской среды и улучшению жилищных условий граждан». Впрочем, господин Дегтярев заверил Николая Белова, что дом, в котором тот живет, не входит в зону, прорабатываемую с помощью механизма КРТ.

Поправки к Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам РФ, утверждающие механизм комплексного развития территорий, были приняты Госдумой 23 декабря 2020 года. Закон позволяет местным властям принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья при согласии двух третей собственников или нанимателей квартир. Целью его принятия в Госдуме называлось ускоренное расселение ветшающего жилого фонда российских городов с привлечением инвесторов. Так, один из авторов поправок сенатор Олег Мельниченко жаловался, что в законодательстве «нет механизмов расселения домов, не признанных аварийными», тогда как в РФ около 1 млрд кв. м жилья построено в 1950–1970-е годы.

Зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев прогнозировал: «если ничего не делать», к 2030 году в РФ будет 30 млн кв. м аварийного жилья, стоимость расселения которого он оценивал в 2 трлн руб. (см. “Ъ” от 23 декабря 2020 года). О возможном применении поправок в Москве авторы документа не рассуждали — наоборот, всячески подчеркивая, что механизм нужен регионам.

В законе фигурируют четыре типа КРТ:

жилой застройки,

нежилой застройки,

для незастроенных территорий,

«по инициативе правообладателей».

При этом в КРТ жилой застройки могут попадать фактически любые дома — в «ограниченно работоспособном техническом состоянии», с износом конструктивных элементов и те, которые попросту дорого ремонтировать, но окончательное определение этих понятий отдано на откуп регионам. Примечательно, что многое в законе взято из нормативной базы по программе реновации в Москве, хотя само это понятие в нем не упоминается. К примеру, переселенцам обещано равнозначное жилье (по числу комнат и площади) в своем населенном пункте, а если тот имеет «внутригородское деление» — в том же районе.

В столичном департаменте градостроительной политики сказали “Ъ”, что закон о КРТ не регулирует «вопросы реализации программы реновации в Москве». Однако там дали понять, что документ вводит «новые правовые механизмы», позволяющие комплексно развивать «свободные от застройки территории» и земли с нежилыми зданиями, в том числе промзоны. При этом в департаменте подчеркнули, что перечень домов по программе реновации сформирован и «вовлечение новых объектов в него не предусмотрено законодательно».

В письме господина Дегтярева речь идет о том, что механизм КРТ будут использовать для поиска стартовых площадок под новые дома для переселенцев. По словам чиновника, эта работа ведется «для ускорения реализации программы реновации».

В департаменте градостроительной политики “Ъ” сообщили, что вопрос вовлечения новых территорий через механизм КРТ находится лишь «в стадии рассмотрения».

Ранее столичный вице-мэр Владимир Ефимов упоминал, что на месте промзоны «Осташковское шоссе» построят 61,5 тыс. кв. м жилья и социальные объекты именно в рамках комплексного развития территорий, а решение о границах этой зоны принято градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) Москвы. Примечательно, что господин Ефимов говорил это еще до окончательного принятия упомянутого закона о КРТ.

Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м — около 350 тыс. квартир, в которых проживает до 1 млн человек. Переселенцы получат равнозначное жилье в своем районе, за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа, либо равноценную квартиру или денежную компенсацию (на выбор). Утверждены 472 стартовых площадки, где запланировано построить более 7 млн кв. м недвижимости. Программа должна быть выполнена в 2032 году.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская напомнила “Ъ”, что в ходе обсуждения закона о КРТ в парламенте «говорилось, что на Москву и программу реновации это распространяться не будет ни в коей мере». Впрочем, она не имеет ничего против использования механизма для рекультивации промзон, в том числе для строительства стартовых домов для переселенцев. Но госпожа Хованская не исключает, что в промзонах встречаются частные дома: их также придется переселять. «Если это будет касаться только промзон, флаг властям в руки. Но я всегда беспокоюсь, что у нас не очень уважают частную собственность»,— рассуждает она.

Александр Воронов