Швеция ведет переговоры с российским поставщиком вакцины

Координатор вакцинации против коронавируса в Швеции Рикард Бергстрём сообщил, что провел встречу с представителем российского производителя вакцины против коронавируса. Еще одна встреча запланирована на 3 марта.

«У меня есть мандат от правительства на переговоры с другими (поставщиками.— “Ъ”). Я встречался с российским производителем на прошлой неделе, и завтра снова будет встреча. <...> И Швеция, и ЕК готовы поговорить с любым, кому есть что предложить. Но основное направление — делать это через ЕС»,— сказал господин Бергстрём в эфире TV4 (цитата по ТАСС). О какой именно вакцине идет речь, не уточняется.

Вакцинация в Швеции стартовала 27 декабря. Власти рассчитывают привить взрослых до середины года. В стране зарегистрировано около 670 тыс. заражений коронавирусом. Умерли около 13 тыс. человек.

Ранее Словакия одобрила применение российского препарата «Спутник V», хотя ЕС еще не зарегистрировал вакцину. Австрия намерена закупать «Спутник V» и наладить его производство в стране. Президент Чехии Андрей Бабиш считает, что для массовой вакцинации российским препаратом не требуется одобрение европейского регулятора.

О ситуации с коронавирусом в Европе — в материале “Ъ FM” «Страны ЕС выбирают противовирусные меры».