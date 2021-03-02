Австрия намерена закупать «Спутник V» и наладить его производство в стране

Австрия ведет переговоры с Россией на тему возможной закупки вакцины «Спутник V» или сотрудничества в производстве в случае ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил канцлер Себастьян Курц.

«Что касается российской вакцины "Спутник V", то мы находимся в контакте. Я говорил по телефону с Владимиром Путиным. После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом (в Вене Дмитрием Любинским.— “Ъ”), а также производственными компаниями в России. Речь идет о двух вопросах. Во-первых, о потенциальной закупке вакцины в случае одобрения ЕМА. Во-вторых, о потенциальном сотрудничестве в производстве»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Себастьян Курц и Владимир Путин обсудили 26 февраля по телефону возможные поставки в Австрию российской вакцины после ее одобрения EMA, сообщала пресс-служба Кремля. Стороны условились о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран.

Ранее Себастьян Курц заявил, что лично готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной, если те будут зарегистрированы в ЕС. По его мнению, в вопросе вакцин не может идти речи о геополитике.

«Спутник V» зарегистрирован более чем в 35 странах, включая страны Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки. В Европе вакцину зарегистрировали в Венгрии и Словакии до официального одобрения EMA. Заявленная эффективность превышает 90%.

О распространении российской вакцины в Европе — в материале “Ъ” «"Спутник V" прилетел в Сан-Марино».