Черкесский активист получил условный срок по делу о хранении марихуаны

Как стало известно “Ъ”, Урванский районный суд Кабардино-Балкарии сегодня, 2 марта, признал черкесского общественника Мартина Кочесокова виновным в незаконном обороте наркотиков (ч. 2, ст. 228 УК РФ). В качестве меры наказания Мартину Кочесокову назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Об этом “Ъ” сообщила адвокат Людмила Кочесокова.

В ходе судебных прений государственный обвинитель требовал для активиста четыре года условно с испытательным сроком три года. Защита требовала полностью признать Мартина Кочесокова невиновным, а его дело называло сфальсифицированным. Сам он на процессе и в последнем слове также заявил, что наркотики ему были подброшены в июне 2019 года «при задержании сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР», а дело было просто «сфабриковано». По его словам, в зависимости от решения суда он «готов отстаивать на любой инстанции свою правоту и невиновность». Адвокаты Мартина Кочесокова заявили, что собираются обжаловать решение суда.

Мартин Кочесоков был задержан сотрудниками полиции 7 июня 2019 года на участке федеральной трассы «Кавказ» в Лескенском районе КБР. По информации МВД, при осмотре его машины полицейские обнаружили пакет с 263 г марихуаны. В результате против Мартина Кочесокова было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), санкции по которой — до десяти лет лишения свободы.

По ходатайству следствия Лескенский райсуд КБР 9 июня 2019 года арестовал Мартина Кочесокова на два месяца. Однако 25 июня Верховный суд КБР изменил активисту меру пресечения сначала на домашний арест, а затем на подписку о невыезде. В ходе следствия Мартин Кочесоков не раз заявлял о своей невиновности и даже подавал жалобу в СКР с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР.

Правозащитный центр «Мемориал» (включен в реестр организаций иностранных агентов), в свою очередь, признал Мартина Кочесокова незаконно преследуемым по политическим мотивам за свои высказывания о необходимости давать субъектам федерации больше полномочий, а также критику власти за запрет автопробега в День черкесского флага и отношение российских властей к черкесским репатриантам.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Общественник надеется на защиту СКР».

Александра Ларинцева, Пятигорск