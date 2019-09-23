Общественник надеется на защиту СКР

Как стало известно “Ъ”, руководитель общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоков, арестованный в июне 2019 года по подозрению в хранении наркотиков, подал жалобу в Следственный комитет России (СКР). В ней он требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по КБР, которые участвовали в его задержании. Общественник утверждает, что наркотики ему подбросили, а все доказательства по делу сфальсифицировали. Адвокаты Мартина Кочесокова не сомневаются, что уголовное преследование в отношении их подзащитного «связано не с мнимым наличием у него наркотических средств, а с его общественной деятельностью». Между тем следственные действия в отношении активиста уже завершены.

В своей жалобе на имя и. о. руководителя следственного управления СКР по КБР Алима Бабаева Мартин Кочесоков напоминает, что 4 июля 2019 года уже обращался с заявлением о совершении сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР «должностных преступлений», по которому была назначена доследственная проверка. В своей жалобе Мартин Кочесоков просит расследовать, каким образом и где задержавший его оперативник и «другие неустановленные лица» приобрели марихуану, как ее хранили и перевозили, откуда взялись понятые, имеющие судимости за хранение наркотиков. По словам общественника, нет сомнения, что за ним следили и знали обо всех его передвижениях, так как организовали «незаконное прослушивание» его телефона, а после задержания даже высказали неудовольствие, что он отменил выезд, который планировал ночью, из-за чего оперативной группе «пришлось ждать» его еще полдня.

В своей жалобе Мартин Кочесоков также ссылается на странные несовпадения в протоколах допросов и актах осмотра места преступления, где несколько раз меняется предыстория появления у общественника пакетов с наркотиками и даже места, где эти пакеты лежали в его машине.

На это же указывают в ходатайстве на имя руководителя республиканского управления СКР адвокаты общественника. В частности, его защитник Людмила Кочесокова уточняет, что, согласно первому протоколу допроса, ее подзащитный, сорвав коноплю на окраине села Урух в ноябре 2018 года, оставил ее на поле, а в июне 2019 года решил забрать для личного употребления. Согласно другому протоколу, он сорвал соцветия марихуаны на том же поле, но сразу упаковал в мешки и положил к себе в машину и в задний карман брюк. Есть несостыковки и в протоколах осмотра машины Мартина Кочесокова: в частности, согласно акту осмотра от 7 июня 2019 года, пакет с коноплей был обнаружен под водительским сиденьем, а в протоколе допроса в качестве обвиняемого от 8 июня указано, что пакет лежал под пассажирским сиденьем.

Как отмечают адвокаты, таких «проколов» в деле очень много.

Настораживает их и тот факт, что в качестве понятых были привлечены два безработных жителя Нальчика Валерий Мкртумян и Анатолий Выблов. Защите Мартина Кочесокова удалось выяснить, что оба постоянно привлекались в качестве понятых и свидетелей по делам, связанным с наркотиками. Кроме того, по информации защитников, Валерий Мкртумян сам был судим за хранение наркотиков. Имеют адвокаты и вопросы по экспертизе изъятых у Мартина Кочесокова наркотиков, поскольку в различных экспертных заключениях не совпадают номера на оттисках бирок, прикрепленных к пакетам с наркотическим веществом.

По мнению Мартина Кочесокова, проходящая по его заявлению в Урванском отделе СУ СКР по КБР проверка «проводится формально и поверхностно»: не получены объяснения от ряда свидетелей, не направлены запросы в республиканские ЦПЭ и управление Росгвардии с целью установления сотрудников СОБР «Эльбрус», принимавших участие в задержании, а также «не дана процессуальная оценка нарушениям при изъятии наркотиков и передаче их на экспертизу, в ходе которой были получены пакеты с совершенно другой печатью». В этой связи Мартин Кочесоков попросил передать материалы проверки в республиканское управление СКР, а также возбудить уголовное дело в отношении оперативника ЦПЭ Мурата Гонова и его неустановленных коллег, участвовавших в задержании.

Адвокат Мартина Кочесокова Андрей Андреев добавил, что следователь сообщил об окончании следственных действий по делу.

После ознакомления с материалами расследования адвокаты, по словам господина Андреева, планируют «сделать заявление о привлечении к уголовной ответственности всех причастных к фальсификации уголовного дела активиста».

Мартин Кочесоков был задержан 7 июня на безлюдном участке трассы «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. По информации правоохранителей, в кармане брюк у общественника обнаружили пакет с марихуаной весом 4,7 г, а под сиденьем его автомобиля — другой пакет с 263,4 г наркотика. В отношении активиста было возбуждено уголовное дело. Лескенский райсуд арестовал его на два месяца, однако после вступления в дело адвокатов, в том числе от правозащитной организации «Мемориал», апелляционная инстанция Верховного суда (ВС) КБР перевела Мартина Кочесокова под домашний арест. Во время заседания ВС активист по видеосвязи рассказал, что после остановки его патрульной машиной ДПС к ним подъехали еще две Lada Priora, из которых выскочили вооруженные люди в масках. Они «положили его лицом вниз», не давали поднять головы, надели наручники, били по лицу, а затем «обмазали чем-то лицо и одежду» и «засунули что-то в задний карман джинсов». Чтобы решить вопрос «цивилизованно», Мартину Кочесокову предложили в присутствии понятых сообщить о наличии у него наркотиков, что он и сделал.

Арест и возбуждение уголовного дела по статье о незаконном хранении и перевозке наркотиков руководитель «Хабзэ» и его защита считают ответом на его общественную деятельность. Как активист он принимал участие в переговорах и освобождении задержанных во время событий в Кенделене в сентябре 2018 года, где имело место противостояние кабардинцев, отмечавших 310-летие Канжальской битвы конным походом, и балкарцев, отказавшихся пустить их в село. Вскоре после кенделенских событий в отставку ушел глава КБР Юрий Коков. Кроме того, Мартин Кочесоков участвовал в дискуссиях по поводу закона о родных языках местного самоуправления. Уже тогда, по словам общественника, ему предлагали снизить активность.

Арестован Мартин Кочесоков практически одновременно с Иваном Голуновым, в связи с чем его даже называли «кавказским Голуновым». В его защиту на портале change.org была размещена петиция, которую подписали более 5 тыс. человек.

Александра Ларинцева, Пятигорск