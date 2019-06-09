Черкесскому активисту снизили активность

7 июня в Кабардино-Балкарии сотрудники полиции задержали сопредседателя Демократического конгресса народов России, руководителя черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко. Его обвинили в незаконном хранении наркотиков, которые были обнаружены в его машине при досмотре. После задержания силовики провели обыски и в офисе общественной организации, которую возглавлял господин Кочесоко. Его задержание вызвало протесты общественности, в социальных сетях был запущен флешмоб с требованием выпустить его на свободу, а также запущена соответствующая петиция на имя прокурора республики на ресурсе Change.org.

О задержании Мартина Кочесоко стало известно в субботу, когда появились первые публикации в Facebook на странице самого господина Кочесоко, а также его друзей. В этих постах сообщалось, что задержали активиста поздно вечером в пятницу, когда он возвращался от родственников домой. В момент, когда машину Мартина Кочесоко остановили полицейские, он был один: друзья Мурат Шурдумов и Асланджери Дымов, которые также являются членами «Хабзэ» и были с ним в машине, разъехались по домам.

Сотрудники полиции решили досмотреть машину господина Кочесоко, и в ходе досмотра они проверили пакет с рыбой, который лежал в багажнике, где и обнаружили пакетик предположительно с наркотическим веществом.

Мартина Кочесоко тут же доставили в районный отдел полиции, куда рано утром 8 июня привезли и двух его друзей, у которых предварительно провели обыски по месту жительства. Утром в субботу обыски были проведены и в офисе общественной организации, которую возглавляет господин Кочесоко. Оттуда были изъяты все компьютеры. После допроса в районном ЦПЭ с Мурата Шурдумова и Асланджери Дымова взяли подписку о невыезде и отпустили, а господина Кочесоко оставили в изоляторе. По информации родственников, адвоката активисту пообещали предоставить в понедельник. Родственники и близкие руководителя «Хабзэ» в настоящий момент собирают средства на адвокатов, которых хотят привлечь к защите активиста. На сайте Change.org создана петиция на имя прокурора Кабардино-Балкарии с просьбой «взять ситуацию под особый контроль, провести все необходимые мероприятия и освободить Мартина Кочесоко из-под стражи».

Гражданские и политические активисты в Кабардино-Балкарии заявляют, что задержание господина Кочесоко связано с его активной общественной деятельностью. Мартин Кочесоко был одним из популярных лидеров черкесского движения. К черкесам/адыгам относятся кабардинцы в Кабардино-Балкарии, черкесы в Карачаево-Черкесии, адыги в Адыгее, шапсуги в Краснодарском крае и представители этих же и ряда других народов в этих и других регионах, а также за рубежом. Черкесское движение выступает главным образом за сохранение черкесской идентичности на основе хабзэ — традиционной адыгской этико-философской доктрины, включающей честь, почитание старших и множество других элементов. Некоторые из них ставят вопросы о создании специфически черкесского субъекта федерации в составе России, о признании геноцида черкесов во время войн за покорение Кавказа, которые вела Российская Империя, и о репатриации потомков черкесов, вынужденно покинувших родину после завершения Кавказской войны.

В сентябре 2018 года Мартин Кочесоко участвовал в событиях у балкарского аула Кенделен, жители которого отказались пропускать конный пробег кабардинцев в честь 310-летия Канжальской битвы. Господин Кочесоко принимал участие в кабардино-балкарских переговорах, чтобы снизить накал ситуации, и добивался освобождения задержанных в ходе беспорядков кабардинцев. Напомним, конфликт привел к столкновениям с полицией, а через несколько дней в отставку ушел тогдашний глава КБР Юрий Коков. В апреле 2019 года Мартин Кочесоко критиковал власти Нальчика за запрет автопробега на День черкесского флага (отмечается 25 апреля). Он также резко высказывался против законопроекта о добровольном изучении родных языков. В конце мая на базе «Хабзэ» был проведен круглый стол, посвященный проблемам федерализма. Видео с него впоследствии было использовано в ходе проведения круглого стола Демократического конгресса народов России, который проходил в Москве 24–25 мая. После проведения этого мероприятия к родителям Мартина Кочесоко пришли из районной администрации с требованием «снизить активность».

Напомним, на Северном Кавказе ранее уже имели место случаи уголовного преследования общественных активистов по обвинениям в хранении наркотиков, которые они сами отрицали. Так, 5 сентября 2016 года к трем годам лишения свободы был приговорен чеченский журналист Жалауди Гериев (отбыл срок и вышел на свободу 30 апреля этого года). В марте 2019 года Шалинский суд Чечни по такому же обвинению приговорил к четырем годам колонии-поселения главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, задержанного в январе 2018 года. В июле 2014 года к четырем годам колонии общего режима и ограничению свободы на год был приговорен чеченский активист Руслан Кутаев.

Александра Ларинцева, Пятигорск; Иван Тяжлов