Совладельца Navis призвали к ответу

ООО «Галактика» начало банкротить совладельца потерпевшей крах Navis Development Group Александра Львовича. Застройщик сорвал сроки сдачи четырех жилых комплексов в Ленобласти, в которых купили жилье 2,5 тыс. обманутых дольщиков. Признание бизнесмена несостоятельным грозит ему продажей его имущества.

В конце прошлой недели ООО «Галактика» подало иск о личном банкротстве бывшего совладельца Navis Development Group (NDG) Александра Львовича, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований составляет 3,5 млн рублей, заявление еще не принято к производству. Переданные запросы “Ъ” к совладельцам «Галактики» через другие их компании остались без ответа. Александр Львович отказался говорить с “Ъ”.

История NDG началась в 1988 году с создания Владимиром Львовичем компании «Волосово-Копстрой», специализирующейся на строительстве и ремонте коммерческих помещений. Впоследствии предприниматель передал свой бизнес сыновьям Александру и Владимиру. Спустя несколько лет компания стала работать под брендом Navis Development Group. В портфеле NDG есть объекты коммерческой недвижимости, а также жилье в Петербурге и Ленобласти, в том числе и долгострои.

В Ленобласти NDG сорвала сроки сдачи четырех жилых комплексов, квартиры в которых продавали по 214-ФЗ и по схеме ЖСК. Это ЖК «Итальянский квартала» в Романовке, ЖК «Созвездие» в Мурино, ЖК «Шотландия» в Скотном и ЖК «Щегловская усадьба» в Щеглово. Застройщиками последних двух была СК «Навис», признанная банкротом в начале 2019 года. Возведением «Итальянского квартала» занималось ООО «Созвездие», которое также стало несостоятельным. Ряд объектов NDG достраивали привлеченные инвесторы-«доноры», такие как «Евроинвест Девелопмент» и ГК «Полис Групп» , еще часть домов планируется завершить с помощью регионального фонда помощи обманутым дольщикам. Осенью 2019 года в отношении неустановленного лица (лиц) из числа руководства СК «Навис» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Львович указан собственником нескольких компаний, в отношении большинства уже введены процедуры банкротства. Он владеет 50% СК «Навис», ООО «Созвездие», ООО «Развитие», 45% ООО «Петергофское», 40% ООО «Метры» и 33% «ССМ-Строй».

ООО «Галактика» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит Константину Лукашкину (41%), Виталию Кохану (10%) и Вадиму Сухих (9%), указано в kartoteka.ru. Совладельцем «Галактики» также является ООО «Хронология» Алексея Ефимова. Виталий Кохан выступает совладельцем ООО «Сувантоярви», которое развивает одноименный коттеджный поселок на берегу Суходольского озера в Ленобласти. Ранее он также возглавлял ООО «Мегастрой ЛТД», совладельцем которого некоторое время была структура Сергея Матвиенко (сына главы Совета федерации Валентины Матвиенко).

Источник “Ъ” на строительном рынке Ленобласти сообщил, что Александр Львович много кому остался должен, в том числе и лично. «Так что начать банкротить его сейчас может кто угодно. Возможно, раньше кредиторы ждали, когда что-то найдется в конкурсной массе, но это бывает редко. И поэтому самые нетерпеливые дошли до личного банкротства»,— полагает он.

Согласно 127-ФЗ «О несостоятельности» личное банкротство Александру Львовичу может грозить продажей его имущества, оспариванием ранее совершенных сделок, ограничениями использования банковских счетов, запретом на выезд за рубеж, испорченной кредитной историей, а также отсутствием возможности занимать должности в органах управления компаний в течение трех лет.

Ольга Кантемирова