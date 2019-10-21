«Созвездие» исчезает с горизонта

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал несостоятельным ООО «Созвездие», входящее в Navis Development Group братьев Александра и Владимира Львовичей. Компания является застройщиком проблемного ЖК «Итальянский квартал», квартиры в котором купили 550 дольщиков на сумму 1,24 млрд рублей. Теперь банкротами признаны все юрлица группы, отвечающие за текущие жилищные проекты в Ленобласти.

На прошлой неделе ООО «Созвездие» признано банкротом и в его отношении открыто конкурсное производство сроком на один год, следует из картотеки арбитражных дел. Генеральный директор Navis Development Group Александр Львович не стал комментировать решение суда до ознакомления с его мотивировочной частью.

ООО «Созвездие» — застройщик ЖК «Итальянский квартал» в Романовке Всеволожского района. Проект включает в себя 22 четырехэтажных дома на 2,4 тыс. квартир. Первая очередь, состоящая из шести корпусов, должна была быть введена в эксплуатацию в 2017 году, но компания прекратила работы на стройплощадке. Квартиры в жилом комплексе купили 550 дольщиков на общую сумму 1,24 млрд рублей. В 2018 году застройщику суд запретил привлекать средства дольщиков. Сегодня готовность домов варьируется от 20% до 80%. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Созвездие» в равных долях владеют братья Александр и Владимир Львовичи.

В Госстройнадзоре Ленобласти объяснили “Ъ”, что теперь события для ООО «Созвездие» могут развиваться исключительно в рамках ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)». Конкурсный управляющий должен будет предложить дольщикам достроить ЖК «Итальянский квартал» либо с помощью создания ЖСК путем софинансирования «Дом.РФ» и бюджета Ленобласти (в этом случае возможна выплата компенсаций в размере рыночной стоимости жилья), либо с помощью привлечения застройщика-донора. «Существует еще один вариант — продать объект и поделить деньги, но такой способ обманутые дольщики Ленобласти еще не выбирали ни разу»,— подчеркнули в региональном Госстройнадзоре.

Банкротный иск к ООО «Созвездие» подало ООО «ДВК-Инжиниринг» летом прошлого года. Истец требовал через суд вернуть задолженность в размере 8,4 млн рублей. В списке заявителей также указаны несколько дольщиков, ООО «Апарт-Парнас» и публично-правовая компания «Фонд защиты граждан — участников долевого строительства». Конкурсным управляющим ООО «Созвездие» назначена Ирина Ларичева, кандидатуру которой выдвинул фонд.

Navis Development Group Александра и Владимира Львовичей сорвала сроки сдачи четырех жилых комплексов в Ленобласти, квартиры в которых продавали по 214-ФЗ и по схеме ЖСК. Помимо «Итальянского квартала» в Романовке в этот список вошли ЖК «Созвездие» в Мурино, ЖК «Шотландия» в Скотном и ЖК «Щегловская усадьба» в Щеглово. Застройщиками последних двух жилых комплексов была СК «Навис», признанная банкротом в конце февраля этого года. Вопрос с завершением работ на некоторых проблемных объектах Navis Development Group уже решен. Так, один из корпусов ЖК «Созвездие» достроил «Евроинвест Девелопмент», возведение четырех из восьми корпусов финансирует ГК «Полис Групп», а два дома из 17 ЖК «Шотландия» планируют завершить с помощью регионального фонда помощи обманутым дольщикам. Весной стало известно, что на стройплощадку «Итальянского квартала» может выйти инвестор из Великого Новгорода, но дальше переговоров дело не пошло.

Начиная с прошлого года несколько застройщиков Ленинградской области стали банкротами. Помимо СК «Навис» к числу крупнейших можно отнести юрлица группы «Норманн», которые строили вторую очередь ЖК «Десяткино» и ЖК «Морошкино» (около 1 тыс. дольщиков), а также «Главстройкомплекс» с ЖК «Радужный» и ЖК «Галактика» (1,6 тыс.). Иски о несостоятельности также поданы в отношении «дочек» ГК «Унисто Петросталь» (1,7 тыс. дольщиков) и «ЛенСпецСтрой» (1,1 тыс.).

Ольга Кантемирова