Девелоперы сохраняют темп

По итогам февраля в Петербурге, согласно данным комитета по строительству, было введено в эксплуатацию 151 тыс. кв. м жилой недвижимости (без ИЖС) — в три раза меньше, чем в январе. При этом совокупный результат за два месяца составил 600 тыс. «квадратов» — более 20% от годового плана, согласованного с Минстроем. Что касается спроса, то, по мнению участников рынка, он остается стабильным, а прогноз по закрытию квартального плана — оптимистичным.

О том, что за последний зимний месяц в Петербурге было введено в эксплуатацию 13 домов на 3358 квартир общей площадью 151 тыс. кв. м жилой недвижимости (174,4 тыс. кв. м — с ИЖС), сообщили “Ъ” в комитете по строительству. Это в три раза больше, чем в январе, когда общий объем сдачи, согласно статистике Смольного, составил 450 тыс. «квадратов». Правда, в нее были включены несколько домов, введенных в эксплуатацию в последние дни декабря (см. “Ъ” от 04.02.2021). Таким образом, с начала года петербургские застройщики возвели уже 600 тыс. кв. м жилой недвижимости — более 20% от годового плана, согласованного с Минстроем. В этом году в Петербурге в эксплуатацию должно быть введено 3,191 млн «квадратов» (см. “Ъ” от 11.01.2021). При этом в начале 2020 года совокупный объем по итогам двух месяцев был в два раза меньше, с учетом того, что в него также были включены сданные в декабре дома.

Из всего введенного объема десять домов на 1986 квартир площадью 88,5 тыс. «квадратов» приходится на Выборгский район, где «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию очереди в рамках проекта «Северная долина». На втором месте — Московский район, где завершилось строительство двух домов в ЖК «Звездный дуэт» «Группы ЛСР» на 348 и 723 квартиры соответственно общей площадью 46,6 тыс. кв. м. Замыкает тройку лидеров Фрунзенский район: там СК «Инвестторг» ввела в эксплуатацию ЖК «Дом у Каретного» на 301 квартиру общей площадью 15,9 тыс. кв. м.

Что касается спроса на жилье, то, по данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в феврале он остается стабильным — на уровне средних показателей за последние годы. «Пока динамика прежняя, без драматичных изменений»,— отмечает Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers. Эксперт подчеркивает, что динамика спроса очень зависит от сегмента, готовности проекта и наличия льготных ипотечных ставок. В высоком сегменте сохраняется доля инвестиционных сделок на фоне неустойчивого рубля, а в средних сегментах все чаще покупка завязана на продажу собственного жилья, добавляет она.

«Этот месяц, как и январь, принято считать периодами низкого спроса, или низкого сезона. Как правило, в это время возникает планомерный спад покупательской активности по сравнению с другими месяцами. При этом в нашем проекте в процентном соотношении показатели уровня спроса не отличаются от февраля 2020 года»,— говорит Андрей Кириллов, представитель застройщика «Мегалит — Охта Групп» (девелопер «Приморского квартала»), директор по маркетингу и продажам корпорации «Мегалит». Он отмечает, что на сегодняшний день все реализации идут согласно коммерческому плану, а к концу квартала в компании ожидают, что динамика продаж увеличится до 10–15%.

По словам Никиты Пальянова, директора по маркетингу ГК «Абсолют Строй Сервис», в феврале было закрыто в два раза больше сделок, чем в январе, при этом динамика обращений сохранилась на том же уровне. «Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то объем обращений сократился на 40%, а встреч — на 50%. Прогноз по закрытию квартального плана — оптимистичный, хотя на растущий спрос рассчитывать не приходится»,— заключает господин Пальянов.

Мария Кузнецова