Петербург выполнил план по жилью

По итогам 2020 года Петербургу удалось выполнить план Минстроя по вводу жилья. Это стало возможным после корректировки этого плана в соответствии с договоренностями между Смольным и федеральным центром, достигнутыми в декабре. В последний зимний месяц было сдано около 1 млн кв. м жилой недвижимости — почти треть от всего годового объема в 3,3 млн «квадратов». По словам экспертов, выполнение плана было ожидаемым. По их мнению, прошлый год показал, что в 2021 году на рынке появится еще значительное число проектов, учитывая динамику земельных сделок.

По итогам прошлого года в Петербурге было введено в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья (включая ИЖС). При этом в декабре было сдано около 1 млн «квадратов» жилой недвижимости — почти треть от годового плана. Согласно информации на сайте Госстройнадзора Петербурга, застройщики получили разрешение на ввод 13 объектов в Московском, Невском, Красногвардейском, Красносельском, Выборгском и Петродворцовом районах.

С учетом декабрьских объемов город выполнил плановые нормативные показатели по сдаче, утвержденные для региона Минстроем в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Жилье», сообщили в городском комитете по строительству. В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом декабре между Смольным и федеральным центром после длительных переговоров, город обязан ежегодно вводить около 3 млн кв. м жилья. Для 2020 года установили показатель в 3,2 млн «квадратов», в 2021 году — 3,191 млн, в 2022 — 3,415 млн, в 2023 — 2,771 млн, а в 2024 — 2,65 млн. После этого на протяжении трех лет данный показатель снизится до 2,578 млн «квадратов», а к 2030 году вновь увеличится до 3,047 млн кв. м. Соответствующее соглашение действует до конца 2030 года.

Изначально Минстрой настаивал на том, что в Петербурге ежегодно должно возводиться 5,5 млн кв. м жилой недвижимости, однако в городском правительстве были с этим не согласны, указывая на то, что подобные темпы ввода создадут сверхнагрузку на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру города. По итогам переговоров с Минстроем вице-губернатор города Николай Линченко назвал объем сдачи в 3 млн кв. м «золотой серединой» (см. “Ъ” от 20.10.2020). Как указывают в комитете по строительству Петербурга, она «совпадает с долгосрочным социально-экономическим прогнозом города и документами планирования — Стратегия 2035».

«Выполнение плана было вполне ожидаемо. В Петербурге, в отличие от Московского региона, строительные площадки продолжали работу во время весенней самоизоляции. Традиционно максимальным ввод жилья был в четвертом квартале»,— отмечает Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International. По ее мнению, в этом году рынок увидит много новых проектов. «Прошлый год показал высокую динамику земельных сделок, что подтверждает оптимизм девелоперов жилого рынка»,— говорит она. По словам Александра Кречетова, директора по маркетингу девелоперской группы PLG, в 2021-м бизнесу важно понимать, что сейчас настало время, когда на первый план выходит не способность прогнозировать и планировать, а способность адаптироваться под меняющиеся рыночные условия. По его словам, прошлый год стал рекордным по росту цены на квадратный метр. «Безусловно, на цены повлиял растущий спрос на недвижимость во втором полугодии. После двухмесячного затишья в апреле и мае, когда продажи практически остановились, люди стали принимать решения быстрее, и на покупку вышли те, кто планировал приобретение недвижимости в перспективе»,— говорит господин Кречетов.

Анна Прозорова, директор департамента недвижимости ООО «Лахта Плаза», замечает: «Бум, когда скупали все существующие квартиры и апартаменты на рынке, прошел. На первый план выходит качество, локация, статус объекта недвижимости. Сегодня мы видим вдумчивого покупателя, которого интересует не только метраж, этаж и транспортная доступность, но и социальное окружение, наличие инфраструктуры, дальнейшее развитие локации».

В ГК ПСК, в свою очередь, отмечают, что высокий спрос на жилую недвижимость в 2020 году форсировала льготная ипотека, а также инфляционные ожидания. Однако ключевым фактором пока что остается высокая востребованность недвижимости в качестве как собственного жилья, так и ликвидного актива.

Виталий Коробов, директор группы «Аквилон», говорит: «Текущий год стал рекордным для группы по числу сделок. Компания реализовала на 78% больше квартир, чем за прошлый год. В денежном выражении объем реализации вырос на 183%. Финансовые результаты обеспечило и пополнение портфеля холдинга новыми проектами, и рекордно низкие ставки по ипотеке. Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж составила более 70%. Одним из следствий этого стало увеличение почти на 20% средней площади продаваемых квартир, которая сегодня составляет 47,9 кв. м».

Мария Кузнецова