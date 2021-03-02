Отдыху добавят стоимости

Один день отдыха в Сочи предстоящим летом может стоить как неделя отпуска в Египте. Туроператоры предупреждают о росте цен на российских курортах в преддверии сезона. Тем временем глава Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала гражданам планировать отдых внутри страны — так надежнее. Куда поедут россияне и сколько они потратят? Разбиралась Алла Пугачева.

В предстоящем летнем сезоне россияне, похоже, продолжат исследовать Россию. Валентина Матвиенко предостерегла граждан от планов провести отпуск за границей. Это рисковое предприятие, тем более что и внутри страны сейчас есть туры на любой вкус и кошелек, пояснила глава Совфеда: «Правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком. Что касается возможного планирования отпуска в других государствах, это зависит не от нас.

С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы готовы будем открывать авиасообщения по новым направлениям.





Но, как известно, это двустороннее решение, только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны».

В этом году многие россияне хотят интеллектуального отдыха. Экскурсионные туры, гастрономические путешествия по России, круизы по рекам — все это пользуется куда большим спросом, чем в предыдущие годы, отмечает гендиректор турфирмы «Ванд Интернешнл Тур» Татьяна Ванд: «Золотое кольцо — это понятно, но народ интересуется более дальними вещами, губернии средней полосы, Татарстан тоже стал популярен, но у нас сейчас запрос и на Калмыкию, и Воронеж, Липецкую область. Несмотря на то, что стоимость будет в два раза выше, чем в 2019 году, туристов тоже будет больше, чем в 2019 году. Большой интерес вызывают круизы по сибирским рекам: четыре – шесть дней где-то от 40 тыс. руб. и выше на человека, плюс еще перелет».

Призыв озаботиться планированием своего летнего или осеннего отпуска прозвучал вовремя, говорят представители туриндустрии. Раннее бронирование туров по России (особенно если речь идет о черноморском побережье) уже сейчас идет достаточно интенсивно, а это значит, что к июню цены стремительно пойдут вверх.

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян говорит, что двукратного роста, как в прошлом году, не будет. Четыре- и пятизвездочные отели в Крыму увеличат прайс-листы на 30% – 40 %, в Сочи — на четверть. Звучит не очень страшно, но если считать в рублях, — впечатляет.

«Отели “3 звезды” будут стоить 35-36 тыс. руб. в сутки, это немало. Один крымский отель в Ялте, не будем называть его, уже дает цену на август в районе 50 – 60 тыс. руб. в сутки. Это, конечно, уже за гранью добра и зла, но опять же, скорее всего, летом Европа открыта не будет.

В основном наши отели “5 звезд” и в Сочи, и в Крыму в июле, августе, сентябре будут работать в диапазоне 25 – 30 тыс. руб. в сутки», — сказал Алексан Мкртчян.

Операторы очень надеются, что в ближайшее время для туристов откроется Египет. Сейчас самолеты летают только в Каир, но неделю назад власти африканской страны анонсировали открытие в марте чартерного авиасообщения между Россией и местными курортами. Это позволит опустить цены на отдых и в России, и в Турции, которая тоже сильно задрала ценник. По прогнозам экспертов, недельный тур в Шарм-эль-Шейхе в отеле all inclusive будет стоить примерно как два-три дня отдыха в люксовом отеле Сочи без питания.