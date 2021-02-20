Кипр поразмышляет до апреля

Кипр отложил открытие границ для россиян до 1 апреля. Ранее в местном Министерстве туризма говорили о возобновлении сообщения с Россией с 1 марта. На Кипре решение объяснили тем, что перенос РФ в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающие доступ для туристов, пока откладывается. С 1 марта Россия будет относиться к серой категории. Это значит, что въезд на Кипр разрешен только тем, у кого есть гражданство, вид на жительство, студенческая или рабочая виза.

Откроется ли Кипр для россиян в апреле, сказать сложно. Все будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета, отмечает советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин: «Самое важное, чтобы все-таки Кипр стал предоставлять уже возможность получения так называемой электронной провизы, потому что без решения этого вопроса планировать путешествие невозможно. Второй аспект — это открытие регулярного международного воздушного сообщения. На данный момент оно временно приостановлено, выполняются только грузопассажирские рейсы для определенного круга путешественников. Прогнозировать сроки открытия той или иной страны крайне сложно, потому что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Но в любом случае, наверное, развитие вакцинации, коллективный иммунитет — все это будет способствовать поэтапному открытию границ.

Сейчас из открытых стран популярны Турция, а также Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Танзания, Занзибар. Выбор небольшой, и, конечно, любая открывающаяся страна, где не будет квоты и будет понятный алгоритм въезда, будет привлекать туристов. Не надо забывать, что есть такое понятие, как отложенный спрос: многие в прошлом году не успели реализовать свои планы по международным поездкам, в этой ситуации выбор будет в пользу открываемых стран. Кипр будет пользоваться большей популярностью традиционно в летний период. Но сейчас мы видим на примере той же Турции, что бронирования активно идут и на март, и на апрель, когда еще море холодное. Наверное, всем нам не хватает впечатлений, отдыха, воздуха, моря, солнца. И погода на Кипре всегда прекрасна, даже зимой зачастую в среднем бывает +18…+20 градусов».

В целом Кипр никогда не входил в топ популярных направлений у россиян, говорит директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов. Однако сейчас в условиях ограниченного предложения открытие этой страны поможет восстановлению туристической отрасли в России. «Нельзя, конечно, сказать, что это направление очень популярное, но в целом среди зарубежных в сезон, действительно, спрос на него есть.

По нашим данным, в 2019 году доля Кипра в общих продажах составляла примерно 1% и была сопоставима с такими странами, как Черногория, Израиль, Таиланд.

Сейчас стран открыто не так много, и поэтому, если какая-то новая открывается, то к ней, безусловно, возникает повышенный интерес. Открытие Кипра поможет заполнить еще какую-то часть самолетов и какой-то турпоток туда создать. При этом стоит отметить, что высокий сезон на острове — это конец мая, октябрь. Поэтому перенос возможности полетов туда на начало апреля в целом не критичен, как-то сильно на спросе не скажется»,— считает Теплов.

От того, в какую категорию Кипр поместит Россию — зеленую, оранжевую или красную — будет зависеть, какие ограничения будут накладывать на прилетающих туристов. Путешественникам из так называемых красных стран понадобится сдавать два ПЦР-теста на коронавирус — перед вылетом на Кипр и по прилете туда. Туристам из оранжевой зоны будет достаточного одного теста, а прибывающим из стран зеленой категории тесты не понадобятся.

Анна Никитина