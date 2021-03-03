На ловца и «Лось» бежит

Экологи продолжают настаивать на незаконности строительства участка Северо-Восточной хорды, который должен связать Открытое и Ярославское шоссе в Москве. Ранее зеленые указывали, что, согласно данным ЕГРН, территория, по которой пройдет дорога, перестала входить в состав национального парка «Лосиный Остров» в конце августа 2020 года без законных на то оснований. Выяснилось, что кадастровые сведения, меняющие границы ООПТ, были внесены после обращения структуры правительства Москвы в управление Росреестра. Опрошенные “Ъ” юристы и экологи указывают, что менять границы нацпарков можно лишь на основании распоряжения правительства РФ, а исключать из их состава участки вовсе запрещено законом.

Строительные работы на участке Северо-Восточной хорды, который должен связать Открытое и Ярославское шоссе, продолжаются с середины ноября 2020 года. Тогда в мэрии Москвы заверили, что участки, на которых ведется деятельность, не входят в границы ООПТ «Лосиный Остров». С этим утверждением не согласны экологи и федеральные чиновники. Дело в том, что речь идет о землях, которые, согласно данным ЕГРН, неожиданно перестали входить в состав нацпарка в конце августа 2020 года. Первыми это обнаружили экологи, обратив внимание на сведения кадастровой карты. В Минприроды тогда “Ъ” заявили, что документов, меняющих границы парка, ведомство не принимало (см. “Ъ” от 25 сентября 2020 года), а также не давало согласия на строительные работы. Росреестр же пообещал выяснить, чем вызваны изменения кадастровых сведений, но в ведомстве так и не ответили “Ъ”. «Гринпис России» попросил Генпрокуратуру проверить законность начатых работ. В своей жалобе зеленые, ссылаясь на ряд документов, регламентирующих создание «Лосиного Острова», указывали, что земли, о которых идет речь, ранее были отнесены к природоохранной территории. Эти участки, отметим, находятся в полосе отвода железнодорожных путей Московского центрального кольца.

Не добившись ответа, зеленые решили снова обратиться в Генпрокуратуру. Выяснилось, в частности, что изменения в описание границ нацпарка были внесены на основании обращения столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Это следует из письма (датировано 20 сентября 2020 года; копия есть у “Ъ”) замглавы одного из филиалов Федеральной кадастровой палаты в Росреестр. В «Гринписе России» просят Генпрокуратуру разобраться в ситуации — по мнению экологов, правительство Москвы и Росреестр превысили свои полномочия, нарушив природоохранное законодательство.

Изменение границ участков, включенных в состав территории нацпарка, или их изъятие относится к исключительной компетенции Минприроды независимо от того, что земли могут быть отнесены к собственности Москвы или к территориям, государственная собственность на которые не разграничена, объясняет партнер юридической фирмы Vegas Lex Игорь Чумаченко. По его словам, такое изменение невозможно без нормативного акта правительства РФ или решения суда. Впрочем, эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин напомнил, что уменьшать территории нацпарков и исключать участки из федеральных ООПТ сейчас запрещает законодательство. Поправки, допускающие такую возможность, были внесены в Госдуму летом 2020 года, однако после общественного резонанса депутаты решили отказаться от инициативы менять границы нацпарков (см. “Ъ” от 15 декабря 2020 года).

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров также обращает внимание, что любая деятельность на территории ООПТ, не согласованная с Минприроды, будет являться незаконной. «Напрямую федеральный закон не предусматривает санкций ввиду того, что изменение границ и территорий запрещено,— говорит юрист.— Но в тех случаях, когда деятельность наносит реальный ущерб — вырубка деревьев, уничтожение почвы, растений, животных,— будет взыскан ущерб, а объекты строительства будут признаны самовольными и подлежащими сносу».

В Минприроды продолжают настаивать, что участок, на котором ведутся строительные работы, находится на территории нацпарка «Лосиный Остров». Однако в ведомстве заверили, что столичные власти полностью компенсируют ущерб от воздействия на окружающую среду и экосистему природоохранной территории из-за прохождения по ней автомобильной дороги. В самом «Лосином Острове» прислали аналогичный ответ на запрос “Ъ”, не ответив, планирует ли руководство нацпарка предпринимать какие-либо действия.

В Росреестре и столичном департаменте природопользования не ответили на запрос “Ъ”, отправленный 24 февраля.

Анна Васильева