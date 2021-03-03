Книги останутся в поиске

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства «Яндексом» и Mail.ru Group по жалобам книгоиздателей. Последние считают дискриминацией невозможность оперативно блокировать нелегальный контент в поисковике и соцсетях. Но издательства и интернет-компании работают на разных рынках, поэтому оснований для недобросовестной конкуренции быть не может, решили чиновники. Издатели планируют оспорить этот вердикт.

“Ъ” ознакомился с решениями ФАС по жалобам Ассоциации защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ; представляет интересы «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер» и других издателей) о нарушении антимонопольного законодательства со стороны «Яндекса» и Mail.ru Group. Ведомство отказало издателям в возбуждении дел. Это подтвердили “Ъ” глава АЗАПИ Максим Рябыко и пресс-служба ФАС.

Согласно меморандуму, подписанному 1 ноября 2018 года, «Яндекс» удаляет из выдачи ссылки с нелегальным контентом во внесудебном порядке. Но, по мнению ассоциации, «Яндекс» в рамках меморандума дает преференции только одной группе правообладателей — видеосервисам, а книжные издательства этим механизмом пользоваться не могут. В АЗАПИ также утверждали, что «Яндекс» продвигает нелегальные ресурсы с электронными книгами. Mail.ru Group, в свою очередь, не распространяет технологию цифрового отпечатка, которая позволяет выявлять в соцсети «ВКонтакте» нелегальные копии книг, на соцсеть «Одноклассники», говорили в ассоциации. О жалобах ассоциации в ФАС в декабре 2020 года сообщали «Ведомости».

В своих решениях ФАС указывает, что «Яндекс», Mail.ru Group и издатели книг работают на разных рынках, поэтому оснований для недобросовестной конкуренции нет. Издатели могут пожаловаться на пиратские ссылки через систему жалоб «Яндекса», отмечается в решении ведомства. Факт того, что издатели не включены в антипиратский меморандум вместе с видеосервисами, не свидетельствует о признаках дискриминации, заключили в ФАС.

АЗАПИ будет оспаривать решения ведомства и обратится в Генпрокуратуру с заявлением о нарушении службой порядка рассмотрения обращений, сообщил “Ъ” господин Рябыко. По его мнению, проверка «Яндекса» и Mail.ru Group была формальной.

В «Яндексе» ожидаемо поддерживают решение ФАС и уверены, что обвинения АЗАПИ беспочвенны. «Наша компания не является участником книжного рынка и не занимается дистрибуцией электронных или аудиокниг»,— сообщили там. В Mail.ru Group решение ФАС называют «логичным».

Отказ ФАС противоречит недавнему предупреждению «Яндексу» со стороны службы об использовании так называемых колдунщиков (см. “Ъ” от 24 февраля), считает зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов. Механизм позволяет пользователям искать и выбирать билеты, квартиры, объявления и другие товары и услуги без перехода на отдельную страницу, оставаясь в поисковике «Яндекса». По мнению эксперта, дискриминация при помощи «колдунщиков» ничем не отличается от таковой в случае меморандума, поскольку оба механизма требуют от «Яндекса» использования технических средств. Только интернет-сервисы, по мнению эксперта, не получают равного доступа к поиску, а издатели — к упрощенной блокировке пиратских ссылок.

Антипиратский меморандум планируется перевести в плоскость закона, отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, если это произойдет, издатели смогут блокировать ссылки в досудебном порядке. Из-за пиратских ресурсов в поисковиках потери могут достигать 20–30% продаж книг и больше, полагают в издательстве «Альпина». Включение издателей в антипиратский меморандум, по мнению группы, может улучшить ситуацию.

Валерия Лебедева