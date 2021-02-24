ФАС заглянула в «Яндекс» Служба выявила дискриминацию конкурентов компании в ее поисковике

ФАС нашла признаки нарушения антимонопольного законодательства в работе поиска «Яндекса». Претензии вызвал виджет, который уводит пользователя на сервисы компании, в то время как конкуренты оказываются в неравных условиях. В частности, на действия «Яндекса» жаловались ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру» и «Туту.ру». ФАС дала «Яндексу» месяц на устранение нарушений, но компания может обжаловать решение.

«Яндекс» создает дискриминационные условия на рынке интернет-поиска, следует из предупреждения ФАС. Компания, по мнению ведомства, предоставляла своим сервисам возможность продвижения через интерактивные ответы на странице поисковой выдачи, в том время как у конкурентов такой возможности нет.

Речь идет о так называемых «колдунщиках», которые позволяют пользователям искать билеты, квартиры, объявления и другие товары и услуги без перехода на отдельную страницу.

Из решения ведомства следует, что конкуренты «Яндекса» должны получить доступ к такому функционалу, а в поисковой выдаче отображаться по тем же правилам, что и собственные сервисы компании.

На устранение нарушений у «Яндекса» есть месяц.

В самой компании не согласны с позицией ФАС и считают ее предписание несправедливым. Исполнение требований приведет к ухудшению качества поиска и положения «Яндекса» на рынке, настаивают там: «Никакой сервис "Яндекса" или другой компании не имеет приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя».

Жалобу в ФАС на злоупотребление доминирующим положением «Яндекса» прошлым летом подали онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру» и «Туту.ру». Опрошенные “Ъ” инициаторы жалобы поддержали позицию службы. «Важно, что ФАС определила границы рынка интернет-поиска»,— считает заместитель гендиректора по правовым вопросам ivi Михаил Платов. Гендиректор ЦИАН Максим Мельников пока осторожен в прогнозах:

«Значение будет иметь то, насколько серьезно ФАС будет следить за фактическим выполнением требований».

«Колдунщики» используются для разных целей, отмечает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Этот инструмент может просто обеспечивать более удобную выдачу информации пользователям в ответ на их запрос, например о расписании транспорта, но может и побуждать к покупке, если речь идет, например, о поиске фильмов, объясняет эксперт. ФАС, по его мнению, не выделяет разных целей «колдунщиков» и решение ведомства «может привести к ухудшению пользовательского опыта».

Партнер BGP Litigation Ирина Акимова говорит, что это первое предупреждение об устранении признаков злоупотребления доминирующим положением в адрес «Яндекса».

Но, уточняет юрист, его появление еще не означает наличие нарушения. По словам госпожи Акимовой, «Яндекс» может либо исполнить предупреждение, либо объяснить ФАС, почему нарушения нет, либо обжаловать решение в суде.

Дмитрий Шестоперов, Валерия Лебедева