Оппозиция Армении хочет обсудить с президентом страны возможное увольнение главы Генштаба

Объединенная оппозиция Армении требует встречи с президентом страны Арменом Саркисяном, чтобы обсудить его позицию о возможном увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Напомним, премьер-министр страны Никол Пашинян подписал соответствующее решение 25 февраля. Оно автоматически вступит в силу, если президент во второй раз не подпишет его и не обратится по данному вопросу в Конституционный суд. 27 февраля Армен Саркисян отказался увольнять Оника Гаспаряна первый раз.

«"Движение спасения родины" выражает обеспокоенность в связи с позицией президента Армении по освобождению от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. В распространенном заявлении президент обходит вопрос оспаривания соответствующего решения Никола Пашиняна в Конституционном суде. Исходя из этого, требуем срочной встречи с президентом Армении»,— говорится в заявлении оппозиционного «Движения спасения родины» в Facebook.

25 февраля Генштаб Армении выразил протест премьеру после увольнения первого заместителя начальника ведомства Тирана Хачатряна. Поводом для его отставки стало высказывание о несерьезности слов Никола Пашиняна, рассказавшего о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Премьер-министр после требования о его отставке заявил о попытке переворота и принял решение освободить от должности начальника Генштаба.

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