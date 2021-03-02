Clubhouse начал блокировать пользователей неофициального Android-приложения от российского разработчика

Сервис аудиочатов Clubhouse начал блокировку аккаунтов пользователей, которые зарегистрировались через неофициальное приложение для Android, разработанное бывшим российским разработчиком «ВКонтакте» Григорием Клюшниковым. Об этом сам разработчик сообщил в Twitter. В настоящий момент официально приложение Clubhouse можно скачать только на смартфонах под управлением iOS.

Григорий Клюшников разработал приложение для Android за полтора дня и выложил его на GitHub в феврале 2021 года. В приложении отсутствуют модерация, уведомления и создание комнат, однако в остальном сервис работает: можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них. Господин Клюшников тогда заявил, что не может гарантировать, что официальный Clubhouse не забанит пользователей Android-версии.

Также в феврале 2021 года стало известно, что Сlubhouse нанял разработчиков для создания официальной Android-версии приложения. О присоединении к команде в Twitter сообщила разработчик Мопева Огундипе. До этого она создавала программное обеспечение для Instagram, образовательной платформы Khan Academy и блог-платформы Medium.

О том, как популярность Clubhouse в России спровоцировала рост мошенничеств, читайте в материале “Ъ” «Только для фейков клуба».

Евгений Федуненко