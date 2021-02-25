Суд продлил арест экс-схиигумена Сергия на три месяца

Басманный райсуд Москвы продлил на три месяца, до 28 мая, срок ареста бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов). Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Под арестом бывший клирик находится с 29 декабря 2020 года. Свою вину он не признает, от показаний сторона защиты пока отказывается.

Напомним, он был задержан во время штурма Среднеуральского женская монастыря, духовником которого остается, несмотря на решение церковного суда о лишении его сана и отлучения от церкви. Защита и сам отец Сергий настаивают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Как ранее сообщали адвокаты, ссылаясь на данные монастыря и слова экс-схиигумена Сергия, после решения церковного суда обитель перестала финансировать епархию (перечисления составляли не менее 20 млн руб. в год). Кроме того, экс-схиигумен Сергий заявил, что епархия скрывала от патриарха пожертвования Среднеуральского монастыря.

Кроме того, епархия претендует на право собственности на постройки монастыря (оцениваются в 1 млрд руб. и строились на пожертвования паствы экс-схиигумена Сергия). Так, епархия через суд уже добилась права собственности на один из храмов монастыря.