США и ЕС налаживают синхронное давление

США и Евросоюз готовы объявить о санкциях против России из-за дела Навального уже на этой неделе. Как пишут СМИ, европейские дипломаты согласовали ограничения. Список, как ожидается, Брюссель опубликует 2 марта. В него могут войти четыре человека. Намерен ввести санкции из-за отравления Алексея Навального и Белый дом. При этом администрация Джо Байдена собирается согласовать меры с Евросоюзом. Какие санкции ждут Россию? Разбирался Александр Рассохин.

Ввести санкции еще в конце января призывал Фонд борьбы с коррупцией, который Минюст внес в число иноагентов. Тогда ФБК предлагал даже список из 35 фамилий политиков и бизнесменов.

Однако перечень Евросоюза, как пишут СМИ, гораздо скромнее и состоит из четырех персоналий — председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, главы Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова. Им, если верить The Wall Street Journal, заморозят счета и закроют въезд в ЕС.

Вероятно, подобные санкции примет и Белый дом, предполагает преподаватель Университета Ратгерса в США Сергей Костяев.

Тем более, что Вашингтон собирается действовать с Брюсселем сообща.

Однако в будущем администрация Джо Байдена может расширить список, включив туда и крупных бизнесменов, подчеркивает Сергей Костяев: «Сначала будет пробный заход по каким-то правоохранителям достаточно высокого уровня, но бизнесменов, я думаю, вначале трогать не будут. И я не исключаю, что в какой-нибудь второй-третий раунд речь дойдет и до них, потому что история с правами человека для демократов более важна, чем для республиканцев. Это давление будет нарастать, и какие-то крупные бизнесмены, как-то связанные с государством, мне кажется, в какой-то момент могут оказаться под довольно неприятными историями».

Другой вопрос: будут ли такие меры эффективны? Американист, обозреватель “Ъ FM” Алексей Наумов в этом сомневается. Тем более, что речь идет даже не о секторальных, а персональных ограничениях. По его словам, осознают это и в Вашингтоне.

«Виктория Нуланд и Энтони Блинкен говорили, что у них есть желание дать России стимул для взаимодействия. Жесткие санкции этот стимул обрубят, поэтому они будут более символическими, нежели реальными. Санкции не заставят Россию поменять свою линию поведения, но и не откроют какую-то новую главу. По сути санкционное “меню” США исчерпано. Каждое последующее действие, которое способно реально нанести урон России, самое часто вспоминаемое — это отключение от системы SWIFT, ударит и по американским налогоплательщикам и бизнесменам в том числе», — считает Алексей Наумов.

Отчасти это признают и в Белом доме. По информации CNN, новыми санкциями американские власти намерены послать «решительный сигнал», который должен напомнить о необходимости соблюдения прав человека. Другое дело, что сигнал этот направлен даже не Москве, а собственным избирателям и европейским партнерам, подчеркивает профессор политологии университета штата Теннесси Андрей Коробков:

«Происходит определенный разлом в Евросоюзе.

Прежде всего, это вопрос экономического сотрудничества с Россией. Виден раскол между Германией и малыми странами — это и Польша, и страны Балтии, которые всячески требуют ужесточения политики в отношении России. Это такой жест, который в рамках общей политики этой администрации идет на обострение отношений с Россией».

На что американские санкции и могут серьезно повлиять, так это на «Северный поток-2». В феврале Вашингтон ввел ограничения в отношении трубоукладчика «Фортуна» и, как заявили в Госдепе, без колебаний примет и новые. Германия уже назвала такую политику США посягательством на европейский суверенитет.