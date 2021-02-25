США ну очень кибервоинственны

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против Москвы из-за кибератак конца прошлого года и отравления оппозиционера Алексея Навального. О том, какие это ограничения, будет объявлено в течение нескольких недель. На планы введения Западом антироссийских санкций в среду отреагировал президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании коллегии ФСБ, он заявил, что «подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна».

«Это будут не просто санкции. Это будет сочетание инструментов видимых и невидимых»,— так в интервью телеканалу CBS советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан охарактеризовал меры, которые планируется применить против Москвы. По его словам, Вашингтон хочет продемонстрировать Москве «красные линии» в вопросах кибербезопасности.

Как сообщили газете The Washington Post осведомленные источники, новые меры должны дать ответ сразу на взлом программного обеспечения компании SolarWinds (когда в конце прошлого года атаке подверглось множество ее клиентов — сетей американских властных структур и частных компаний) и на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Что касается кибератак, Вашингтон помимо традиционного ответа готовит и вербальный: ожидается, что действия хакеров будут названы «неизбирательными» и «подрывными», то есть выходящими за рамки обычного межгосударственного шпионажа, чем и объясняется необходимость введения рестриктивных мер. Кроме того, будет выпущено и более жесткое заявление с конкретными обвинениями, отличающееся от декабрьского, в котором говорилось лишь о том, что участие Москвы «вероятно».

Вербальное вооружение Вашингтона получило усиление от частного сектора: во вторник в комитете по разведке Сената прошли слушания по хакерской атаке.

Одно из самых откровенных заявлений сделал глава компании Microsoft Брэд Смит. «На данный момент мы видим значительные доказательства, указывающие на российскую разведывательную структуру. Но нет ни единого доказательства какой-либо другой версии»,— сказал сенаторам господин Смит. Он заявил, что, по его оценкам, над взломом работало не менее 1 тыс. «очень умелых, добросовестных инженеров». «Это самая большая и тщательно проработанная операция из всех, какие мы видели»,— подчеркнул глава Microsoft.

Брэд Смит, впрочем, отдельно отметил, что не компания Microsoft виновна в том, что хакеры проникли в предоставляемое ею программное обеспечение, а пользователи, неправильно его настроившие и использовавшие. Ему возразил глава занимающейся кибербезопасностью компании CrowdStrike Джордж Курц, назвав архитектуру компании «устаревшей» и призвавший ее устранять ошибки в ее программных продуктах. Собственно, вопросы технические и вопросы установления вины компаний были на слушаниях не менее важными, чем вопрос о том, кто виновен в кибератаке.

Американские власти помимо мер «наступательных» предусмотрели и «оборонительные»: они займутся укреплением собственных киберсистем, чтобы исключить возможность влиять на их деятельность извне.

Что касается санкций по делу господина Навального, то информированный источник телеканала CNN сообщил, что они пока в разработке и их введение планируется скоординировать с властями Европейского союза. Ожидается, что эти санкции также будут персональными.

На планы введения США и Евросоюзом санкций против России в среду отреагировал президент РФ Владимир Путин.

«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб. Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна»,— сказал президент Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ РФ.

Алексей Наумов