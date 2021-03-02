«Аэрофлот» оборудует среднемагистральные самолеты системой доступа в интернет

«Аэрофлот» к апрелю намерен оборудовать системой доступа в интернет 16 среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320, сообщила пресс-служба «Известиям». Сейчас авиакомпания предоставляет услугу на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777. Вопрос оснащения системой доступа в интернет прорабатывают также «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии», сообщили представители компаний изданию.

По информации «Известий», «Аэрофлот» может потратить на оснащение интернетом около $8 млн, а пассажир будет платить за услугу от $5 до $25. Стоимость тарифов на широкофюзеляжных лайнерах составляет от $4,99 до $59,99, следует из данных на сайте авиакомпании (от 5 Мб до 200 Мб с доплатой $1 за 1 Мб сверх лимита).

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что сейчас в парке 105 A320, но авиакомпания не планирует оборудовать доступом в интернет все эти самолеты. Новые лайнеры А320neo и А350 авиаперевозчик будет получать с доступом в интернет.

«Аэрофлот» получил 96,5 млрд руб. убытка по итогам 2020 года. Это первый отрицательный результат перевозчика с 2015 года, когда в его расходы были включены перевозки пассажиров обанкротившейся «Трансаэро».

Подробнее об убытках — в материале “Ъ” «Коронавирус подкосил "Аэрофлот"».