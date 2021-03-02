Госдеп: США рассматривают ситуацию с Навальным с «неотложным приоритетом»

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон тесно сотрудничает с Евросоюзом и другими союзниками по вопросу соблюдения прав человека в России и, в частности, по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, США придают этим проблемам «неотложный приоритет».

«Мы чрезвычайно тесно сотрудничаем с ЕС и более широким кругом наших партнеров… по вопросу прав человека в России, включая вопрос Навального и тех, кто был несправедливо задержан после его ареста»,— сказал господин Прайс на брифинге.

Представитель Госдепа не стал называть сроки, когда можно ждать действий по этому вопросу. «Мы рассматриваем это как неотложный приоритет»,— добавил господин Прайс.

Ранее CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального уже на текущей неделе. По данным телеканала, введение санкций будет происходить в координации с Евросоюзом.

Напомним, 25 февраля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на текущей неделе будут введены санкции в отношении должностных лиц из России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Письменная процедура принятия постановления и публикация в «Официальном журнале» ЕС (после этого санкции вступают в силу) ожидаются во вторник, 2 марта. Постпреды уже согласовали запуск технической процедуры. МИД РФ пообещал ответить на санкции ЕС.

Подробнее о намерении ЕС ввести санкции — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».