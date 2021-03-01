CNN сообщил о планах США ввести санкции против России из-за Навального на текущей неделе

Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального уже на текущей неделе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По сведениям телеканала, введение санкций будет происходить в координации с Евросоюзом. Меры и точные сроки уточнят официальные представители США и ЕС в ближайшие дни.

Напомним, 25 февраля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на текущей неделе будут введены санкции в отношении должностных лиц из России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Письменная процедура принятия постановления и публикация в «Официальном журнале» ЕС (после этого санкции вступают в силу) ожидаются во вторник, 2 марта. Постпреды уже согласовали запуск технической процедуры. МИД РФ пообещал ответить на санкции ЕС.

Подробнее о намерении ЕС ввести санкции — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».